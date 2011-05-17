"شرط اول" جایگزین "کیمیا و خاک " شد

غلامرضا فرجی یکی از اعضای شورای صنفی نمایش دراین ارتباط توضیح داد: طبق اعلام قبلی شورای صنفی نمایش نیز قرار بود بعد از "برف روی شیروانی داغ" در گروه سینمایی عصر جدید "شرط اول" مسعود اطیابی اکران عمومی شود. اما نماینده شورای نظارت و ارزشیابی ارشاد اعلام کرد، "شرط اول" به دلیل مشکلاتی که دارد نمی تواند اکران شود.

وی افزود: با توجه به این موضوع عبداالله علیخانی مدیر سینماعصر جدید قرارداد اکران "کیمیا و خاک" عباس رافعی را ارائه کرد و به ثبت رسید. اما پس از پایان جلسه اعلام شد که مشکل فیلم "شرط اول" حل شده است. به همین دلیل این فیلم از فردا 28 اردیبهشت ماه در گروه سینمایی عصر جدید اکران عمومی می شود.

فرجی تاکید کرد: فیلم "کیمیا و خاک" نیز هیچ مشکلی برای اکران عمومی ندارد در صورت پیگیری پخش کننده و یا تهیه کننده می تواند اکران شود.

"شرط اول" روایت زندگی فردی به نام بهرام است که در یک حادثه رانندگی دچار مرگ مغزی می‌شود و با یک معجزه دوباره به زندگی برمی‌گردد. اکبر عبدی، کامبیز دیرباز، الناز شاکردوست، سیروس گرجستانی، نگار فروزنده، پروین قائم مقامی، امیر مهدی‌کیا، فرهاد بشارتی، شهاب عباسی و پریا شمس بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

