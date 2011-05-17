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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۴۵

72 هزار لیتر سوخت قاچاق از دو فروند شناور عراقی کشف شد

72 هزار لیتر سوخت قاچاق از دو فروند شناور عراقی کشف شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: فرمانده دریابانی استان بوشهر گفت: با کار اطلاعاتی و عملیاتی، دو فروند شناور صیادی عراق که 72 هزار لیتر گازوییل در قسمتهای مختلف آن جاسازی شده بود، توقیف شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر سرهنگ قلندر لشکری صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: ماموران این فرماندهی در پی کسب اخباری مبنی بر فعالیت شناورهای کشورهای خارجی و خرید فرآورده های نفتی توانستند با فعالیتهای اطلاعاتی و عملیاتی دو فروند شناور صیادی عراق را در 23 مایلی آبهای سرزمینی استان بوشهر توقیف کنند.

فرمانده دریابانی استان بوشهر افزود: دریابانان این فرماندهی 9 خدمه این دو شناور را دستگیر کردند که مقدار قابل توجهی دلار و دینار عراق و تعدادی سیم کارت تلفن همراه ایرانی برای تماس با قاچاقچیان داخلی سوخت و خرید فرآورده های نفتی داشتند.

وی اضافه کرد: تحقیقات از متهمان ادامه دارد و در این خصوص پرونده ای تشکیل شده و در دادسرای عمومی بوشهر در حال رسیدگی است.

کد مطلب 1313867

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