72 هزار لیتر سوخت قاچاق از دو فروند شناور عراقی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر سرهنگ قلندر لشکری صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: ماموران این فرماندهی در پی کسب اخباری مبنی بر فعالیت شناورهای کشورهای خارجی و خرید فرآورده های نفتی توانستند با فعالیتهای اطلاعاتی و عملیاتی دو فروند شناور صیادی عراق را در 23 مایلی آبهای سرزمینی استان بوشهر توقیف کنند .

فرمانده دریابانی استان بوشهر افزود: دریابانان این فرماندهی 9 خدمه این دو شناور را دستگیر کردند که مقدار قابل توجهی دلار و دینار عراق و تعدادی سیم کارت تلفن همراه ایرانی برای تماس با قاچاقچیان داخلی سوخت و خرید فرآورده های نفتی داشتند .