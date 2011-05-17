جهان امروز تشنه اعتدال و خردگرایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که دوشنبه 26 اردیبهشت ماه با حضور مارکس اینس براون سفیر استرالیا در تهران انجام شد، دکتر خرمشاد با اشاره به ایجاد فاصله میان مردم اروپا و مسلمانان و ایجاد تنفر از سیاستهای غرب در میان جوامع اسلامی که حاصل ترویج تفکر اسلامهراسی در دنیا است، همکاری و تعامل گسترده جوامع اسلامی و شیعی را عاملی مؤثر در تضعیف سیاست اسلامهراسی غرب خواند.
دکتر خرمشاد با اشاره به ویژگی چندقومی و چندنژادی جامعه فرهنگی استرالیا و پویایی بسیار بالای جامعه شعیان این کشور آمادگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی را در گسترش مناسبات گوناگون فرهنگی در حوزههای گفتگوی ادیان، همکاریهای علمی و دانشگاهی و برگزاری هفتههای فرهنگی، تأسیس و تقویت کرسیهای اسلامشناسی و ایرانشناسی در این کشور اعلام نمود.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در این ملاقات تجدید امضای تفاهمنامه همکاریهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و استرالیا را که با استقبال سفیر استرالیا نیز همراه است عاملی مهم در تقویت مناسبات همه جانبه فرهنگی دو کشور خواند.
شیخ علی دیرانی رئیس مرکز فرهنگی، اسلامی شیعیان استرالیا نیز در این ملاقات با ارائه گزارشی از وضعیت شعیان و فعالیتهای فرهنگی مرکز امام علی(ع) شهر ملبورن، گفت: جامعه مسلمانان در استرالیا از تنوع برخوردار است و مذاهب مختلف اسلامی در کنار هم زندگی میکنند .
شیخ علی دیرانی با بیان اینکه بیشتر مخاطبان برنامههای مرکز اسلامی استرالیا جوانان هستند، اضافه کرد : ما مراجعان و مخاطبانی از 20 ملیت مختلف داریم.
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