رشد اقتصادی سرانجام اعلام شد/ رشد اقتصادی بدون نفت 4.3 درصد

به گزارش خبرنگار مهر حسین قضاوی امروز در بیست و یکمین همایش سیاستهای پولی و ارزی کشور اعلام کرد: رشد اقتصادی سال 87 کشور اندک، نرخ رشد سال 88 با احتساب نفت 3.5 درصد و بدون احتساب نفت 4.3 درصد است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: در سال 87، به دلیل سرمازدگی و خشکسالی با رشد منفی 11.3 درصد در بخش کشاورزی مواجه شدیم.

وی ادامه داد: رشد بخش نفت نیز در همین سال منفی 2 درصد به دلیل تولید صیانتی و همچنین سهمیه بندی اوپک بوده است اما در بخش صنایع و معادن با رشد 4.6 درصد و در بخش خدمات با رشد 2 درصد مواجه بوده ایم.

قضاوی در ادامه به نرخ رشد بخشهای مختلف اقتصادی در سال 88 اشاره کرد و گفت: بخش کشاورزی در سال 88، با یک جهش 28 درصدی نسبت به سال قبل از آن به رشد 16.4 درصد رسید، رشد بخش صنایع 1.9 دهم درصد و بخش خدمات مالی 2.3 درصد بود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار داشت: زیر بخشهای بخش صنعت در سال 88 اوضاع بهتری را تجربه کردند اما روند رشد در بخشهای دیگر مربوط به معادن کمتر بود.

قضاوی وضعیت اقتصادی سال 89 با توجه به ارقام و آمار زیر بخشی که تاکنون منتشر شده است را بهتر از دو سال قبل از آن ارزیابی کرد. قضاوی گفت: می توان انتظار رشد اقتصادی بهتری برای سال 89 داشت.