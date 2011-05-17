سه میلیارد تومان به بیمارستان آبدانان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، پرویز کوثری ظهر سه شنبه در بازدید از این پروژه اظهار داشت: تأمین اعتبارات عمرانی به میزان 50 درصد از طرف استانداری اختصاص یافته و کلیه مسائل و کمبودهای بهداشتی و درمانی شهرستان آبدانان در قالب یک کمیته کاری به زودی در کوتاه ترین زمان ممکن رفع خواهد شد .

وی گفت: بیمارستان جدید آبدانان بالغ بر سه میلیارد و 700 میلیون تومان و همچنین درمانگاه بخش مورموری با اعتباری بالغ بر 100 میلیون تومان بخش زیادی از مشکلات مردم در بخش درمان رفع می شود.

در این بازدید علی عزتی نماینده حوزه جنوبی استان خدمات و امکانات درمانی مردم این حوزه را ناکافی دانست و گفت: از وزیر بهداشت و رمان خواسته ایم نسبت به حل این مشکلات و تأمین خواسته های به حق مردم همت گمارند .

علی عزتی افزود: با تخصیص اعتبارات مورد نیاز به دستور وزیر بهداشت و تکمیل بیمارستان جدید آبدانان و مرکز بهداشت ودرمان مورموری وضعیت خدمات بهداشتی درمانی مردم بهبود می یابد .

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: با موافقت دستجردی وزیر بهداشت و درمان تعدادی از پزشکان عمومی بدون آزمون وارد دوره تخصص می شوند تا پس از اتمام دوره تخصص در مناطق محروم استان مشغول ارائه خدمات تخصصی به مردم شوند .

وی بااشاره به اعتبار سه میلیارد تومانی بیمارستان شهرستان آبدانان در سال جاری گفت: با اخذ کمیسیون ماده 32 برای بیمارستان آبدانان مشکلات این بیمارستان در راستای ساخت و ساز برطرف و ساخت و ساز آن آغاز شده است.

همچنین نماینده آبدانان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت تسریع در احداث بیمارستان جدید، افزود: عملیات اجرایی بیمارستان 32 تختخوابی شهرستان آبدانان نیازمند اعتبارات ویژه وزارت بهداشت است.