لایحه ساماندهی دکل ها سریعتر تکمیل شود

به گزارش خبرنگارمهر، مهدی چمران روز سه شنبه در ابتدای سیصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شورای شهر روز روابط عمومی و ارتباطات را تبریک گفت و افزود: چه خوب است که به مناسبت این روز کمیسیون عمران هرچه زودتر لایحه ساماندهی دکل ها و آتن ها را همواره مورد اعتراض شهروندان است، تکمیل و به صحن شورا بیاورد.

ارتباط بین مهندسین ناظر و شورا بیشتر شود

در ادامه این جلسه خسرو دانشجو با اشاره به حادثه گودبرداری غیر اصولی که در هفته گذشته صورت گرفت، گفت: ضوابط و قوانین این لایحه مهندسین ناظر را در برابر تخریب های غیر اصولی ملزم می کند تا اگر اندک خطری را احساس می کند، طی یک نامه نگاری دوخطه به شهردرای آن را متوقف کند.

در ادامه معصومه ابتکار رییس کمیته محیط زیست توضیح داد: مهندسین ناظر باید به صورت مستمر نسبت به سیاستهای شورای شهر و تصمیم گیری آن در جریان برده و به این تصمیمات شکل اجرایی دهند.

وی ادامه داد: باید از طریق سازمان نظام مهندسی ارتباط بین مهندسین ناظر و شورا بیشتر شود و همچنین این ناظران دوره های باز آموزی داشته باشند.

دانشجو در این زمینه توضیح داد: مهندسان ناظر برای تمدید پروانه خود باید هر ساله در کلاس هایی که سازمان نظام مهندسی برگزار می کند، شرکت کند.

نخاله های ساختمانی 5 تا 6 برابر پسماندهای خانگی بوده است

همچنین پروین احمدی نژاد درباره عنوان ساخت و سازهایی که در لایحه ذکر شده است، گفت: این ساخت و سازها باید به همه موارد مانند جدول سازی و یا ایجادفضای سبز نیز تامین داده شود، چراکه وقتی یک کامیون کود خالی می کند، اهالی محل تا دو هفته درگیر بوی نامطبوع کود هستند.

ابتکار همچنین ضمن اشاره به انبار کردن مصالح ساختمانی توضیح داد: در برخی مصالح ساختمانی مواد رادیو اکتیو استفاده می شود که برای تخریب آن ساختمان این مواد باید به صورت جداگانه نگهداری شود.

وی ادامه داد: در سال 87 میزان نخاله های ساختمانی 5تا6برابر پسماندهای خانگی بوده است و این خود از لحاظ زیست محیطی و به خطر انداختن زندگی شهروندان معضل بزرگی است.

به گفته ابتکار براساس این لایحه تمامی دستگاه ها اعم از شهرداری و دولت مکلف به رعایت قوانین آن هستند.

به گزارش مهر ،در ادامه این جلسه حسابرس قانونی شورا به بررسی عملکرد مالی شهرداری منطقه 6 پرداخت و گفت: براساس بررسی های ما در این منطقه حدود 300میلیارد ریال وصول مطالبات وجود دارد که باید برای پرداخت آن پیگیری های لازم صورت گیرد.

در این زمینه سلیمی شهردار منطقه 6 توضیح داد: اکثر مطالبات در خصوص املاک بوده، همچنین شهرداری صاحبان حسابهایی را که به شهرداری بدهکار بوده است مسدودکرده است.

وی ادامه داد: هم اکنون مطالبات ما از 30میلیارد تومان به 24میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.

به گفته حسابرس قانونی شورای شهر، مچنین در بررسی های ما املاک تصرفی وجود دارد که شهرداری هیچ سندی از آنها نداشته و مشخص نیست چرا و چگونه این زمین ها تصرف شده است.

همچنین حسین محمد پورزندی معاون مالی ـ اداری شهرداری در توضیحاتی کوتاه گفت: هم اکنون 1200پروژه مشارکتی وجود دارد که یک انعکاسی در دفاتر ثبتی نداشته است و این موجب می شود اصل و فرع محاسبات مالی را در جریان نباشیم.

حسابرس شورا در این زمینه توضیح داد: متاسفانه در پروژه های مشارکتی باچنین مشکلاتی مواجه بوده که هیچ کدام از این پروژه در دفاتر ثبت نمی شود.

همچنین در ادامه رسول خادم رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر توضیح داد: تراکم ، تهاتل و توافقات خاص در پروژه های شهرداری باید مورد حسابرسی قرار بگیرد تا ما بتوانیم ارزیابی واقعی داشته باشیم.اینها تنها بخشی از واقعیت است و نباید در حسابرسی ها تنها به مناطق اکتفا کرد.

پورزندی در ادامه در پاسخ به خادم گفت: ما آماده هستیم تا کمک کنیم مواد اولیه و اسناد را به دست آوریم و سپس دوستان حسابرس اقدامات مربوط به حسابرسی را انجام دهند.

به گفته پورزندی ما تاکنون مطالبات پیمانکاران و حسن انجام کار را بررسی کرده و براساس بررسی های ما 1200میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران وجود دارد که تا آخر آبانماه 88بخشی از این بدهی هاپرداخت شده است.

وی ادامه داد: اما هنوز مبالغی وجود دارد که شناسایی نشده و باید حسابرسی کنیم.

