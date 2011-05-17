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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۰۱

نشست نقد و بررسی موارد اعجاز علمی قرآن برگزار می‌شود

انجمن علمی اعجاز قرآن، در راستای استحکام بخشیدن به مباحث اعجاز قرآن و زمینه سازی برای حضور صاحبنظران جلسات نقد و بررسی برگزار می‌کند .

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه از مجموعه جلسات در موضوع جنین شناسی در قرآن با حضور دکتر علیرضا طالب پور رئیس انجمن علی اعجاز قرآن، دکتر حسن زاده استاد علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر تهامی، استاد علوم قرآنی دانشگاه تربیت معلم برگزار می شود .

این نشست روز سه شنبه 10 خرداد از ساعت 16 تا 18 در دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه ادبیات، تالار مولوی برگزار می‌شود .

علاقمندان برای شرکت در این نشست می توانند از طریق نشانی اینترنتی miracleofquran.org  ثبت نام  کرده و به طرح سؤالات، اشکالات و شبهات مرتبط بپردازند .

کد مطلب 1314154

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