به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه از مجموعه جلسات در موضوع جنین شناسی در قرآن با حضور دکتر علیرضا طالب پور رئیس انجمن علی اعجاز قرآن، دکتر حسن زاده استاد علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر تهامی، استاد علوم قرآنی دانشگاه تربیت معلم برگزار می شود .

این نشست روز سه شنبه 10 خرداد از ساعت 16 تا 18 در دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه ادبیات، تالار مولوی برگزار می‌شود .

علاقمندان برای شرکت در این نشست می توانند از طریق نشانی اینترنتی miracleofquran.org ثبت نام کرده و به طرح سؤالات، اشکالات و شبهات مرتبط بپردازند .