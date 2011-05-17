به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان امروز در بیست و یکمین همایش سیاستهای پولی و ارزی در تهران گفت: براساس برنامه پنجم توسعه مصوب باید سیاست نرخ ارز با ملاحظه تورم داخلی و خارجی و با هدف تقویت بنیه ملی صورت گیرد و امید است که این کار در 5 سال آینده انجام شود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: تا زمانی که تصمیمات بنگاههای دولتی و سیاست گذاریهای سیاستگزاران دولتی در اقتصاد کشور بیشترین تاثیر را در انتخابهای فعالان اقتصادی می گذارد، اثر و وزن این سیاستها هم به طور مستیقم و غیر مستقیم در داخل مدیریت بنگاه اثر گذار است.

وی با بیان اینکه یعنی حیطه اثر سیاستهای اقتصادی دولت محدود به قواعد بازی و بازار نخواهد بود، عنوان کرد: این امر در داخل بهره وری بنگاه هم اثر می گذارد، بنابراین تصمیمات دولت در بهره وری داخل بنگاه باید اندازه گیری شود.

نهاوندیان با اشاره به اینکه طی 10 سال گذشته تغییرات نرخ ارز اسمی بوده است، گفت: این تغییرات همیشه کمتر از تغییرات نرخ تورم در اقتصاد ملی بوده است.

وی با اشاره به اینکه برخی از افراد حامی کاهش نرخ ارز و برخی حامی افزایش نرخ ارزدر کشور هستند، تصریح کرد: استدلال طرفداران افزایش نرخ ارز این است که اگر نرخ ارز در کشور بالا برود، کالای خارجی در اقتصاد ملی گران و واردات کم می شود.

عضو شورای پول و اعتبار اضافه کرد: بر این اساس کالاهای صادراتی ارزان تر به دست مصرف کنندگان می رسد و همین امر منجر به افزایش صادرات و بهبود تراز تجاری کشور می شود.

نهاوندیان خاطرنشان کرد: نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز به معنای لطمه زدن به اقتصاد می شود و باعث کاهش توان صادرکنندگان در بازارهای خارجی می گردد.

وی نسبت به آمارهای اعلامی در مقایسه کالاهای وارداتی، مصرفی و واسطه ای انتقاد کرد و گفت: باید سیاست ارزی متناسب با استراتژی تجاری کشور برقرار شود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با تاکید بر اینکه در اتخاذ سیاست ارزی باید انواع نگاهها و فرآیندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری را بررسی کرد، افزود: سیاست پولی ما افزایش نقدینگی بیش از حد مطلوب را ایجاد می کند و افزایش نقدینگی نرخ تورم بالا را موجب می شود.

وی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد که با سیاست ارزی خاصی می توانیم به مقابله با تورم برآمده از سیاست پولی بشتابیم.

نهاوندیان گفت: گاهی برای جبران کسری بودجه های دولت در مورد نرخ ارز تصمیم گیری می شود و عمده ترین منبع کسب درآمد ارزی در اختیار دولتهایی با درآمدهای نفتی است.

وی گفت: فعلا در مرحله توسعه اقتصادی نیازمند حمایتهای استراتژیک دولت کماکان هستیم به خصوص زمانیکه عمده ترین درآمد کشور نفت است و دولت درآمد ارزی را در اختیار دارد و تا زمانیکه این وضعیت برای نفت و ارز برای دولت وجود دارد، ضروری است که دولت نگاه توسعه ای را دنبال کند.