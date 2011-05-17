به گزارش خبرگزاری مهر، دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با اشاره به اینکه موزه دفاع مقدس می‏تواند انتقال فرهنگ دفاع و مقاومت را به نسل‏های بعد انجام دهد گفت : اگراین فرهنگ را که در 8 سال دفاع شکل گرفت درست بتوانیم به نسل‏های بعدی منتقل کنیم، یقینا تا 80 سال نظام و کشور ایمن خواهد بود و تضمین می‏شود .

وی ادامه داد: این انتقال از طریق دیدن مفاهیمی که در موزه دفاع مقدس و ترویج فرهنگ مقاومت به نمایش گذاشته شده، می‏تواند برای سنین مختلف وجنسیت‏ها و سطوح سواد مختلف برنامه‏ریزی شود تا بتواند تاثیرگذاری مناسبی داشته باشد.

فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به ضرورت همکاری تمام افراد حاضر در سال‏های دفاع مقدس در توسعه بعد محتوایی این موزه اضافه کرد: ارتش، سپاه، جهاد وبسیج وهمچنین صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم باید در زمینه محتوایی، فعالیت بیشتری داشته باشند که البته اکثر این نهادها با دستور مقام معظم رهبری از اعضای هیات امنای این موزه هستند.

وی خاطرنشان کرد: بخش محتوایی موزه دفاع مقدس و ترویج فرهنگ مقاومت هم همانند بخش مهندسی و فضاسازی آن باید به بهترین شکل انجام شود تا بتواند فرهنگ دفاع مقدس را که سرشار از فداکاری‎ها، روحیه سلحشوری، شهادت‏طلبی و ایثار و اعتقاد به ولایت و ایمان به غیب و آخرت است را متبلورکند.