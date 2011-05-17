به گزارش خبرگزاری مهر، دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با اشاره به اینکه موزه دفاع مقدس میتواند انتقال فرهنگ دفاع و مقاومت را به نسلهای بعد انجام دهد گفت : اگراین فرهنگ را که در 8 سال دفاع شکل گرفت درست بتوانیم به نسلهای بعدی منتقل کنیم، یقینا تا 80 سال نظام و کشور ایمن خواهد بود و تضمین میشود .
وی ادامه داد: این انتقال از طریق دیدن مفاهیمی که در موزه دفاع مقدس و ترویج فرهنگ مقاومت به نمایش گذاشته شده، میتواند برای سنین مختلف وجنسیتها و سطوح سواد مختلف برنامهریزی شود تا بتواند تاثیرگذاری مناسبی داشته باشد.
فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به ضرورت همکاری تمام افراد حاضر در سالهای دفاع مقدس در توسعه بعد محتوایی این موزه اضافه کرد: ارتش، سپاه، جهاد وبسیج وهمچنین صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم باید در زمینه محتوایی، فعالیت بیشتری داشته باشند که البته اکثر این نهادها با دستور مقام معظم رهبری از اعضای هیات امنای این موزه هستند.
وی خاطرنشان کرد: بخش محتوایی موزه دفاع مقدس و ترویج فرهنگ مقاومت هم همانند بخش مهندسی و فضاسازی آن باید به بهترین شکل انجام شود تا بتواند فرهنگ دفاع مقدس را که سرشار از فداکاریها، روحیه سلحشوری، شهادتطلبی و ایثار و اعتقاد به ولایت و ایمان به غیب و آخرت است را متبلورکند.
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