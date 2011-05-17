دومین خودرو خورشیدی در کیش تست نهایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تست نهایی این خودرو خورشیدی که توسط دانشگاه تهران طراحی و ساخته شده با ‏همکاری گروه مهندسی مکاترونیک پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران به مدت سه روز در کیش انجام خواهد ‏شد.‏

پروژه ساخت این خودرو به همت اساتید و تیم دانشجویی دانشگاه تهران از سال 1386 آغاز و ‏در سال 1388 مراحل مونتاژ آن به پایان رسید.‏

طراحی همراه با فناوری پیشرفته، بهبود در طراحی آترودینامیک، وزن پائین حدود 100 ‏کیلوگرم، سرعتی حدود 120 کیلومتر در ساعت ، افزایش راندمان سلول های خورشیدی، استفاده از موتور برقی ‏مدل بالا، بکارگیری کنترلرهای قابل برنامه ریزی، ساخت MPPT داخلی و بهینه سازی در بخش های بدنه، شاسی، ‏تعلیق، فرمان، مدارها و سیستمهای برقی از ویژگی های خاص این خودرو خورشیدی است.‏

پس از انجام موفقیت آمیز تست نهایی، خودرو خورشیدی غزال ایرانی 2 در مسابقات خودروهای ‏خورشیدی در کشور استرالیا شرکت خواهد کرد.‏

