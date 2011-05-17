دومین خودرو خورشیدی در کیش تست نهایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تست نهایی این خودرو خورشیدی که توسط دانشگاه تهران طراحی و ساخته شده با همکاری گروه مهندسی مکاترونیک پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران به مدت سه روز در کیش انجام خواهد شد.
پروژه ساخت این خودرو به همت اساتید و تیم دانشجویی دانشگاه تهران از سال 1386 آغاز و در سال 1388 مراحل مونتاژ آن به پایان رسید.
طراحی همراه با فناوری پیشرفته، بهبود در طراحی آترودینامیک، وزن پائین حدود 100 کیلوگرم، سرعتی حدود 120 کیلومتر در ساعت ، افزایش راندمان سلول های خورشیدی، استفاده از موتور برقی مدل بالا، بکارگیری کنترلرهای قابل برنامه ریزی، ساخت MPPT داخلی و بهینه سازی در بخش های بدنه، شاسی، تعلیق، فرمان، مدارها و سیستمهای برقی از ویژگی های خاص این خودرو خورشیدی است.
پس از انجام موفقیت آمیز تست نهایی، خودرو خورشیدی غزال ایرانی 2 در مسابقات خودروهای خورشیدی در کشور استرالیا شرکت خواهد کرد.
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