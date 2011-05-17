به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، کمیته انتفاضه سوم فلسطین اعلام کرد: جمعه آینده حرکت دیگری به سوی مرزهای سرزمینهای اشغالی صورت خواهد گرفت.

وی افزود: راهپیمایان پس از نماز جمعه از لبنان، سوریه، اردن، مصر، غزه، کرانه باختری و داخل اراضی خط سبز، در جمعه پاسداشت شهدای روز نکبت(سالروز اشغال فلسطین) به سوی مرزهای اشغالی حرکت می کنند.

شایان ذکر است که در وقایع روز نکبت، نظامیان صهیونیست به سوی فلسطینی هایی که برای ورود به سرزمین غصب شده خود تلاش می کردند، آتش گشودند و دهها نفر از آنها را شهید و زخمی کردند.