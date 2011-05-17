مجموعه 27 جلدی موضوعات الغدیر رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس موسسه میراث نبوت بعد از ظهر سه‌شنبه در این مراسم در سخنانی گفت: این مجموعه به دنبال ترجمه و انتشار کتاب ارزشمند الغدیر علامه امینی به فارسی و عربی در 5 سال قبل در دستور کار مسئولان این موسسه قرار گرفت.



حجت الاسلام محمدحسن شفیعی شاهرودی ابراز داشت: از آنجا که بسیاری از موضوعات الغدیر به صورت پراکنده در کتب مختلف شعری بیان شده بود 27 موضوع انتخاب و به صورت جداگانه و هر کدام در قالب یک کتاب تدوین شد.



وی خاطرنشان ساخت: یاران علی، علی و خلفا در دو جلد، بنی امیه، معاویه، عمر و عاص، اصحاب جمل، یزید، امامان چهارگانه فقه، شیعه علی، غلو در فضایل، خلافت و امامت، اجتهاد، شعر و شعرا، ثروت های حدیثی و ... برخی از مجموعه 27 جلدی سلسله موضوعات الغدیر است.



شفیعی شاهرودی با تاکید بر اهمیت انتشار این گونه کتب برای دسترسی آسان جوانان به منابع اصیل شیعی ادامه داد: تفسیر المیزان، کتب اربعه حدیثی شیعه و وسایل الشیعه از جمله کتبی هستند که در دستور کار قرار دارد و موضوعاتی از آنها انتخاب و به صورت کتاب جداگانه برای دسترسی آسان محققان و سایر مردم منتشر می شود.



انتشار الغدیر به اردو



مدیر موسسه میراث نبوت اضافه کرد: مجموعه الغدیر که به عربی و فارسی منتشر شده به زودی به اردو نیز در 31 جلد منتشر می‌شود.



وی با اشاره به ویژگیهای مجموعه 27 جلدی بیان کرد: هر کتاب مستقل است بنابراین یک مطلب و یا یک فصل را در چند کتاب دنبال کرده ایم.



شاهرودی ادامه داد: توزیع دوره کامل این کتب در مراکز علمی و کتابخانه ها و توزیع جداگانه در مناسبتهای مذهبی و آماده کردن برای مسابقات کتابخوانی از اهداف ما است.



وی اضافه کرد: تحکیم وحدت اسلامی و دست یابی به تاریخ صحیح و آشنایی با سیره پیامبر (ص) از دیگر اهداف ما از تدوین این کتب است.



نظر مطهری درباره الغدیر



وی با تجلیل از مقام علمی علامه امینی تاکیدکرد: استاد مطهری درباره ایشان فرموده است الغدیر نقش برجسته ای در تحول وحدت اسلامی دارد.