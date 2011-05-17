مجموعه 27 جلدی موضوعات الغدیر رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس موسسه میراث نبوت بعد از ظهر سهشنبه در این مراسم در سخنانی گفت: این مجموعه به دنبال ترجمه و انتشار کتاب ارزشمند الغدیر علامه امینی به فارسی و عربی در 5 سال قبل در دستور کار مسئولان این موسسه قرار گرفت.
حجت الاسلام محمدحسن شفیعی شاهرودی ابراز داشت: از آنجا که بسیاری از موضوعات الغدیر به صورت پراکنده در کتب مختلف شعری بیان شده بود 27 موضوع انتخاب و به صورت جداگانه و هر کدام در قالب یک کتاب تدوین شد.
وی خاطرنشان ساخت: یاران علی، علی و خلفا در دو جلد، بنی امیه، معاویه، عمر و عاص، اصحاب جمل، یزید، امامان چهارگانه فقه، شیعه علی، غلو در فضایل، خلافت و امامت، اجتهاد، شعر و شعرا، ثروت های حدیثی و ... برخی از مجموعه 27 جلدی سلسله موضوعات الغدیر است.
شفیعی شاهرودی با تاکید بر اهمیت انتشار این گونه کتب برای دسترسی آسان جوانان به منابع اصیل شیعی ادامه داد: تفسیر المیزان، کتب اربعه حدیثی شیعه و وسایل الشیعه از جمله کتبی هستند که در دستور کار قرار دارد و موضوعاتی از آنها انتخاب و به صورت کتاب جداگانه برای دسترسی آسان محققان و سایر مردم منتشر می شود.
انتشار الغدیر به اردو
مدیر موسسه میراث نبوت اضافه کرد: مجموعه الغدیر که به عربی و فارسی منتشر شده به زودی به اردو نیز در 31 جلد منتشر میشود.
وی با اشاره به ویژگیهای مجموعه 27 جلدی بیان کرد: هر کتاب مستقل است بنابراین یک مطلب و یا یک فصل را در چند کتاب دنبال کرده ایم.
شاهرودی ادامه داد: توزیع دوره کامل این کتب در مراکز علمی و کتابخانه ها و توزیع جداگانه در مناسبتهای مذهبی و آماده کردن برای مسابقات کتابخوانی از اهداف ما است.
وی اضافه کرد: تحکیم وحدت اسلامی و دست یابی به تاریخ صحیح و آشنایی با سیره پیامبر (ص) از دیگر اهداف ما از تدوین این کتب است.
نظر مطهری درباره الغدیر
وی با تجلیل از مقام علمی علامه امینی تاکیدکرد: استاد مطهری درباره ایشان فرموده است الغدیر نقش برجسته ای در تحول وحدت اسلامی دارد.
قم - خبرگزاری مهر: مراسم رونمایی از مجموعه 27 جلدی سلسله موضوعات الغدیر با حضور آیت الله صافی گلپایگانی در دفتر این مرجع تقلید رونمایی شد.
به گزارش خبرنگار مهر، رئیس موسسه میراث نبوت بعد از ظهر سهشنبه در این مراسم در سخنانی گفت: این مجموعه به دنبال ترجمه و انتشار کتاب ارزشمند الغدیر علامه امینی به فارسی و عربی در 5 سال قبل در دستور کار مسئولان این موسسه قرار گرفت.
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