حجم صادرات قزوین به افغانستان به 500 میلیون دلار می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر از قزوین، علیرضا کشاورز عصر سه شنبه در همایش بررسی فرصتهای سرمایه گذاری ایران و افغانستان گفت: با مطالعه و بررسی سوابق سفرهای قبلی تجار دو کشور بدنبال اجرایی کردن توافقات گذشت هستیم تا به راهکار عملیاتی برسیم.

وی بیان کرد: برپایی نمایشگاههای تخصصی در قزوین و افغانستان می تواند در معرفی کالهای دو کشور مفید باشد و زمینه سرمایه گذاری بیشتر تجار دو طرف را فراهم کند.

هدف گذاری 500 میلیون دلاری صادرات به افغانستان

کشاورز با اشاره به هدف گذاری صادرات کالا به افغانستان گفت: با بررسی توانمندی صادراتی استان قزوین برای پنج سال آینده برای صدور 500 میلیون دلار کالا هدف گذاری کرده ایم که در صورت رفع موانع این رقم تحقق خواهد یافت.

وی رفع موانع توسعه تجارت، حل مشکل روادید تجار افغانی و تسهیل در رفت و آمد تجار را یادآور شد و گفت: برغم توسعه مناسبات در سالهای گذشته هنوز پیشرفت در این بخش راضی کننده نیست و جای کار دارد.

مرکز تجاری قزوین در افغانستان ساخته شود

کشاورز پیشنهاد کرد با اختصاص حدود 10 هکتار زمین در شهرهای مهم افغانستان مانند کابل، مزار شریف، هرات مرکز تجاری و تخصصی تجار قزوینی تاسیس و راه اندازی شود تا زمینه معرفی و صدور کالای مورد نیاز کشور افغانستان فراهم شود.

این مسئول گفت: برای شروع این فعالیت نیز قادریم تا عرضه مصالح ساختمانی مرغوب تولید استان را در افغانستان آغاز کنیم که از میل گرد تا ابزار و یراق را با کیفیت مناسب و بالا در این کشور عرضه کنیم.

وی بیان کرد: یکی از موانع توسعه روابط تجاری مشکل صدور روادید برای تجار افغانی است که امیدواریم با کمک مسئولان کشوری این حداقل خواسته تجار افغانی برای گسترش مناسبات از پیش رو برداشته شود.

اتاق بازرگانی صلاحیت تجار افغانی را بررسی می کند

کشاورز از نقش اتاق بازرگانی برای تایئد صلاحیت تجار دو کشور خبرداد و افزود: برای تسریع در کار و تامین ضمانتهای لازم اتاق بازرگانی قزوین آمادگی دارد ضمن شناسایی تجار افغان صلاحیت آنها را بررسی و به تجار ایرانی معرفی کند تا کارها روال منطقی تری پیدا کند.

در این جلسه تجار و بازرگانان ایرانی در خصوص تضمین برگشت پول، نبود اطلاع رسانی مناسب در خصوص واحدهای تجاری ایران و افغانستان، ضرورت تشکیل بانک اطلاعاتی و اعلام نیازهای طرفین مطالبی بیان کردند.

در این همایش هدیه استاندار قزوین به سفیر کبیر افغانستان در ایران اهدا شد.