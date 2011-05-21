به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "خرده خانم" نوشته اصغر عبدالهی نمایشی سنتی است که به دوره قاجار می‌پردازد. در این نمایش گلاب آدینه،‌ فریدون محرابی، فرزین محدث، رضا کریمی، یاسر بیات، سارا توکلی و رضا وزیری به ایفای نقش می‌پردازند. بهرام تشکر دستیار کارگردان و برنامه‌ریز، فردین خلعتبری آهنگساز، گلناز گلشن طراح لباس و اردشیر رستمی طراح پوستر و بروشور نمایش "خرده‌ خانم" هستند.



کیومرث پوراحمد علاوه بر کارگردانی، طراحی صحنه این نمایش را نیز بر عهده دارد. قرار است از اوایل خردادماه تمرینات این نمایش آغاز شود تا گروه اثر را مردادماه سال جاری در سالن شماره یک تماشاخانه ایرانشهر به صحنه ببرد.



کیومرث پوراحمد کارگردان سینما و تلویزیون فیلم‌های سینمایی "شب یلدا"، "گل یخ"، "اتوبوس شب" و... را کارگردانی کرده است.