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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۸:۱۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

الگوی لباس کارمندان زن به زودی ارائه می شود

الگوی لباس کارمندان زن به زودی ارائه می شود

مدیرکل امور اجتماعی استانداری تهران از مراحل پایانی طراحی الگوی لباس فرم زنان کارمند خبر داد و افزود: به زودی زنان کارمند لباس فرم متناسب با اصول ملی و اسلامی بر تن می کنند.

محمد علی عرفان منش در گفتگو با خبرنگار مهر از مراحل پایانی طراحی طرح لباس فرم ویژه زنان کارمند خبر داد و افزود: طراحان مد و لباس نوع دوخت، پارچه و حتی رنگ لباسها را ارزیابی کرده و الگوهای پیشنهادی خود را به هیئت داوری ارائه کرده اند.

وی افزود: هیئت داوری که با حضور فعالان سازمانهای مردم نهاد و مسئولان وزارت ارشاد برگزار می شود به زودی نتیجه نهایی انتخاب الگوی لباس کارمندان زن را اعلام می کنند.

مشاور استاندار تهران گفت: هم اکنون شورای راهبردی ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در استانداری تهران تشکیل شده که اعضای این شبکه را سازمانهای مردم نهاد تشکیل می دهند.

عرفان منش با بیان اینکه تاکنون 12 "NGO" در حوزه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در استان تهران ثبت شده و فعال هستند گفت: در نظر داریم تا شبکه گسترده اجتماعی را برای ترویج حجاب و عفاف در سطح جامعه تشکیل دهیم.

کد مطلب 1316658

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