الگوی لباس کارمندان زن به زودی ارائه می شود

محمد علی عرفان منش در گفتگو با خبرنگار مهر از مراحل پایانی طراحی طرح لباس فرم ویژه زنان کارمند خبر داد و افزود: طراحان مد و لباس نوع دوخت، پارچه و حتی رنگ لباسها را ارزیابی کرده و الگوهای پیشنهادی خود را به هیئت داوری ارائه کرده اند.

وی افزود: هیئت داوری که با حضور فعالان سازمانهای مردم نهاد و مسئولان وزارت ارشاد برگزار می شود به زودی نتیجه نهایی انتخاب الگوی لباس کارمندان زن را اعلام می کنند.

مشاور استاندار تهران گفت: هم اکنون شورای راهبردی ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در استانداری تهران تشکیل شده که اعضای این شبکه را سازمانهای مردم نهاد تشکیل می دهند.

عرفان منش با بیان اینکه تاکنون 12 "NGO" در حوزه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در استان تهران ثبت شده و فعال هستند گفت: در نظر داریم تا شبکه گسترده اجتماعی را برای ترویج حجاب و عفاف در سطح جامعه تشکیل دهیم.