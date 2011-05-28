به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اهدای نشان مهرآفرین و تجلیل از نیکوکاران و خیرین بعد از ظهر جمعه ششم خردادماه در یکی از سالن‌های پردیس سینمایی اریکه ایرانیان برگزار شد.

در این مراسم رخشان بنی‌اعتماد، کارگردان فیلم‌های سینمایی "زیر پوست شهر"، "خون بازی"، "نرگس" و... به دلیل فعالیت‌های مختلف در حوزه سینمای داستانی و مستند و نمایش آسیب‌های اجتماعی و ... تجلیل شد.

تجلیل از کارگردان فیلم سینمایی "بانوی اردیبهشت" بخش پایانی این مراسم بود که با حضور بیتا فرهی، فریبرز عرب‌نیا، جهانگیر کوثری، مریلا زارعی، محمد سریر و دکتر فاطمه دانشور مدیر عامل بنیاد خیریه مهرآفرین انجام شد. پیش از دعوت از بنی‌اعتماد برای دریافت نشان مهرآفرین، رضا درستکار منتقد سینما درباره ویژگی‌های آثار این کارگردان صحبت کرد و پس از آن فیلمی کوتاه درباره این کارگردان روی پرده رفت.

رخشان بنی‌اعتماد به دعوت فرزاد حسنی مجری مراسم و در میان تشویق حضار روی سن رفت و گفت: این را از سر تواضع نمی‌گویم اما خود را در مقایسه با افرادی مانند خانم دانشور و بسیار کسانی که دیده نمی‌شوند و کارهای خیریه انجام می‌دهند، لایق دریافت این نشان نمی‌دانم.

کارهای کوچکی که من انجام داده‌ام در مقابل انرژی عظیمی که در کشور وجود دارد و تلاش‌هایی که نیکوکاران انجام می‌دهند هیچ است، هرچه سنم بیشتر می‌شود می‌بینم که رنج و درد در طبقه پایین جامعه بیشتر می‌شود، دامنه این درد گسترش پیدا می‌کند، این آدم‌ها کم نشده‌اند، دامنه حضور آنها گسترش یافته است.

این کارگردان ادامه داد: من شعار نمی‌دهم و حرف سیاسی نمی‌زنم، همیشه این باورها را داشته‌ام، متاسفانه نهادهایی که باید در رفع فقر و تبعیض فعالیت کنند، بار مسئولیت را به خوبی بر دوش نگرفته‌اند. خوشبختانه در این شرایط خیرین بسیاری وجود دارند که کار می‌کنند، این تشکل‌های خیریه حضور پررنگی دارند و فعالیت‌هایشان موثر است.

وی افزود: زمانی گفتم کاش روزی برسد که سوژه‌ای برای فیلم ساختن نداشته باشم، شخصیت‌های فیلم‌های من خیالی نیستند، حتی نماینده یک شخصیت نیستند و از چند شخصیت گرفته شده‌اند، این شخصیتپردازی‌‌ها حاصل شناخت و نزدیکی با این افراد است. مردم ما را به خلوت خود، به حریمشان راه می‌دهند، از دردهایشان برای ما می‌گویند، اما ما فیلمسازان زمانی که باید واکنشی داشته باشیم، تنها تماشاچی می‌شویم و این تاسف آور است.

پس از صحبت‌های این کارگردان، نشان مهرآفرین به رخشان بنی‌اعتماد اهدا شد و محمد سریر هم به نمایندگی از خانه سینما لوحی به این کارگردان تقدیم کرد.