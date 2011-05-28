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۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۱۶

طرح استاندارد نان از نیمه دوم امسال در همدان اجرا می‌شود

طرح استاندارد نان از نیمه دوم امسال در همدان اجرا می‌شود

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان همدان گفت: طرح استاندارد نان از نیمه دوم سال جاری در استان همدان به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی فرشچی موحد اظهار داشت: با این اقدام قابلیت نظارت‌، کنترل و پیگیری استاندارد نان ممکن می‌شود.

وی گفت: اجرای استاندارد نان به تنهایی کیفیت نان را بهبهود نخواهد داد و باید سایر اقدامات و شرایط مورد نیاز برای بهبود کیفیت نان فراهم شود.

محمد مهدی فرشچی موحد‌ کیفیت گندم را یکی از عوامل تاثیر‌گذار در کیفیت نان دانست و ادامه داد: با واگذاری خرید آرد به نانوایی‌ها و واحدهای تولیدی نان صنعتی، فضای رقابتی برای بهبود کیفیت آرد ایجاد شده است.

فرشچی موحد افزود: برغم پر‌مصرف بودن نان در کشور هیچگونه استاندارد و معیار مشخصی برای آن وجود نداشت و تدوین استاندارد در این بخش ضروری بود.

وی با بیان اینکه استاندارد تدوین شده تا چهار ماه آینده اجرایی خواهد شد، افزود: با اجرای استاندارد نان‌، مباحث کنترل و نظارت بر اجرا توسط شرکت‌های غله‌، سازمان‌های بازرگانی و تعزیرات حکومتی صورت خواهد گرفت.

رئیس سازمان بازرگانی استان همدان گفت: دی ماه سال گذشته ترسیم نقشه کیفیت نان با مسئولیت هفت دستگاه آغاز شد که مسئولیت تدوین استاندارد نان به موسسه استاندارد واگذار شد.

کد مطلب 1322178

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