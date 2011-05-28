8 لاشه فاسد دام در آق قلا معدوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مسلمی صبح شنبه در نشست ساماندهی وضعیت کشتار دام افزود: تعداد 7 لاشه گوسفندو یک لاشه گاو به صورت کاملا غیر بهداشتی و بوسیله یک پیکان سواری به خارج از استان حمل می شد که ضبط و معدوم شد.

وی اظهار داشت: این اقدام در راستای ساماندهی وضعیت کشتار دام و تهیه غذای حلال و سالم و ارائه آن به شهروندان باهمکاری نیروی انتظامی و اداره آگاهی شهرستان آق قلا و نظارت دقیق دامپزشکی صورت گرفت.

رئیس شبکه دامپزشکی آق قلا گفت: معاینات قبل از کشتار برای تشخیص یک سری بیماری های مشترک از جمله هاری برای دامپزشکی بسیار اهمیت دارد.

وی تاکید کرد: اینگونه لاشه ها که بدون نظارت دامپزشکی و به طریق غیر بهداشتی حمل و عرضه می شود باید معدوم شود.

شهرستان آق قلا در 15 کیلومتری مرکز گلستان واقع شده است.