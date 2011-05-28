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۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۱۴

8 لاشه فاسد دام در آق قلا معدوم شد

8 لاشه فاسد دام در آق قلا معدوم شد

آق قلا - خبرگزاری مهر: رئیس اداره دامپزشکی گلستان از کشف و معدوم سازی هشت لاشه فاسد و غیربهداشتی دام در منطقه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مسلمی صبح شنبه در نشست ساماندهی وضعیت کشتار دام افزود: تعداد 7 لاشه گوسفندو یک لاشه گاو به صورت کاملا غیر بهداشتی و بوسیله یک پیکان سواری به خارج از استان حمل می شد که ضبط و معدوم شد.

وی اظهار داشت: این اقدام در راستای ساماندهی وضعیت کشتار دام و تهیه غذای حلال و سالم و ارائه آن به شهروندان باهمکاری نیروی  انتظامی و اداره  آگاهی شهرستان آق قلا و نظارت دقیق دامپزشکی صورت گرفت.

رئیس شبکه دامپزشکی آق قلا گفت: معاینات قبل از کشتار برای تشخیص یک سری بیماری های مشترک از جمله هاری برای دامپزشکی بسیار اهمیت دارد.

وی تاکید کرد: اینگونه لاشه ها که بدون نظارت دامپزشکی  و به طریق غیر بهداشتی حمل و عرضه می شود باید معدوم شود.

شهرستان آق قلا در 15 کیلومتری مرکز گلستان واقع شده است.

کد مطلب 1322290

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