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۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۰۶

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«ماه در پاگرد اضطراری» به بازار کتاب آمد

«ماه در پاگرد اضطراری» به بازار کتاب آمد

رمان «ماه در پاگرد اضطراری» نوشته فرهنگ شهبازی از سوی انتشارات افراز منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این رمان که زمینه اجتماعی دارد، دوران دانشجویی و روند تکاملی عده‌ای از دانشجویان را روایت می‌کند و در آن به دغدغه‌های نسل جوان و به تغییر و تحولاتی که در وجود یک دانشجوی جوان رقم می‌خورد، می‌پردازد.

در«ماه در پاگرد اضطراری» می‌خوانیم: دراز کشیده بودم توی رختخواب. فکرهای مختلف مثل خوره ذهنم را می‌خورد. چند شب از ماجرای گم شدن پول‌ها می‌گذشت و در این مدت چیز خاصی دستگیرم نشده بود. پول‌ها هم کم نشده بودند. ساعت از دو گذشته بود، ولی هنوز خواب به چشم‌هام نیامده بود. مسعود و سیروس هم خواب بودند و سکوت عجیبی اتاق را گرفته بود. همه جا تاریک بود و فقط روشنایی کم‌رنگی از پنجره توی اتاق افتاده بود.

شهبازی در این رمان علاوه بر شرح داستان مورد نظر، سعی داشته است که به مسائل حاشیه‌ای زندگی دانشجویی بپردازد و مشکلات نسل جوان را نیز آسیب‌شناسی کند.

کتاب «ماه در پاگرد اضطراری» با شمارگان 1100 نسخه در 272 صفحه و به قیمت 6000 تومان منتشر شده است.
 

کد مطلب 1322451

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