«ماه در پاگرد اضطراری» به بازار کتاب آمد

به گزارش خبرنگار مهر، این رمان که زمینه اجتماعی دارد، دوران دانشجویی و روند تکاملی عده‌ای از دانشجویان را روایت می‌کند و در آن به دغدغه‌های نسل جوان و به تغییر و تحولاتی که در وجود یک دانشجوی جوان رقم می‌خورد، می‌پردازد.

در«ماه در پاگرد اضطراری» می‌خوانیم: دراز کشیده بودم توی رختخواب. فکرهای مختلف مثل خوره ذهنم را می‌خورد. چند شب از ماجرای گم شدن پول‌ها می‌گذشت و در این مدت چیز خاصی دستگیرم نشده بود. پول‌ها هم کم نشده بودند. ساعت از دو گذشته بود، ولی هنوز خواب به چشم‌هام نیامده بود. مسعود و سیروس هم خواب بودند و سکوت عجیبی اتاق را گرفته بود. همه جا تاریک بود و فقط روشنایی کم‌رنگی از پنجره توی اتاق افتاده بود.

شهبازی در این رمان علاوه بر شرح داستان مورد نظر، سعی داشته است که به مسائل حاشیه‌ای زندگی دانشجویی بپردازد و مشکلات نسل جوان را نیز آسیب‌شناسی کند.

کتاب «ماه در پاگرد اضطراری» با شمارگان 1100 نسخه در 272 صفحه و به قیمت 6000 تومان منتشر شده است.

