اینترنت در کرمانشاه حکم کیمیا دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین اطلاعات موجود، ایران در دنیا در رده های آخر در حوزه اینترنت قرار دارد اما این روند در کرمانشاه به مراتب بسیار وخیم تر است به گونه ای که داشتن اینترنت پرسرعت که پیش کش، حتی اینترنت کم سرعت نیز در این استان حکم کیمیا دارد.

اکنون چند سالی است که صدای مردم و رسانه ها در این خصوص به جایی نرسیده و به دلیل بی توجهی مسئولان، وضع روز به روز بدتر نیز شده است.

گه گاهی برخی از نمایندگان استان آن هم با فشار رسانه ها گله ای نرم به مسئولان شرکت مخابرات در صحن مجلس مطرح می کنند که به دلیل عدم پیگیری، این اقدامات نیز تاکنون ثمری در بر نداشته است.

مسئول یک موسسه که خدمات اصلی آن توسط اینترنت انجام می شود در رابطه با مشکلات اخیر اینترنت در کرمانشاه می گوید: بیش از یک هفته است که اینترنت در کرمانشاه دچار اختلال شده و در بیشتر مواقع قطع است، حال با توجه به این موضوع که تمام خدمات این موسسه با اینترنت انجام می شود، مدتی است که فعالیت های روزانه ما مختل شده و دچار ضرر و زیان شده ایم.

وی افزود: آیا کسی پاسخگوی این خسارات وارده به ما هست، اصلاً چه کسی پاسخگوی این موضوع است.

یکی از همکاران رسانه ای استان نیز در این رابطه می گوید: با توجه به اینکه هم اکنون تنها وسیله ارتباطی جهت ارسال خبر در خبرگزاریها اینترنت است متاسفانه جامعه رسانه ای استان نیز در انعکاس اخبار و انتقال آن دچار مشکل شده اند.

نقص در رتور اصلی شرکت مخابرات علت اصلی مشکل اینترنت

در این رابطه کارشناس یکی از شرکت های خدمات اینترنتی در استان در خصوص دلایل بروز مشکلات در اینترنت استان می گوید: این مشکل در اثر ایجاد نقص در رتور اصلی شرکت مخابرات استان بوجود آمده اما متاسفانه علی رغم پیگیری مسئولان این شرکت برای رفع این اشکال تاکنون اقدامی از سوی مخابرات استان انجام نگرفته است.

خبرنگار مهر در کرمانشاه برای پیگیری موضوع، موفق به برقراری ارتباط با مسئولان مخابرات کرمانشاه نشد اما با توجه به بروز مشکل در خطوط اینترنتی شرکت مخابرات استان مشکل ذکر شده فوق بسیار جدی بوده اما دلیل عدم رفع این معضل بعد از گذشت بیش از یک هفته مشخص نیست.