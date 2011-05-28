حفظ سه میلیون مترمکعب آب سفره های زیر زمینی در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر زیرراهی بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: با انسداد 24 حلقه چاه غیر مجاز کشاورزی از تخلیه سه میلیون و 50هزار متر مکعب آب از سفره های زیرزمینی جلوگیری به عمل آمد.

زیرراهی افزود: به منظور صیانت از سفره های زیرزمینی و توسعه پایدار و حفظ سرمایه گذاریهای کشاورزان تعداد 176 فقره پروانه بهره برداری به میزان دو میلیون و 323 هزار مترمکعب تعدیل و از اضافه برداشت 340 حلقه چاه به میزان 3 میلیون و 137 هزار متر مکعب جلوگیری شده است.

زیر راهی ادامه داد: در سال گذشته حدود هشت میلیون و 97 هزار متر مکعب آب کمتر میزان تعیین شده از سفره های زیرزمینی برداشت شده است.

وی همچنین گفت: کشاورزان در صورت تغییر الگوی کشت متناسب با اقلیم و وضعیت آبی استان و اجرای آبیاری تحت فشار تشویق می شوند.