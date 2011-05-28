طرح جمع آوری دستفروشان سیار در پاکدشت آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، طرح جمع آوری دستفروشان سیار با توجه به تماسهای مکرر شهروندان پاکدشتی با سامانه ۱۳۷شهرداری پاکدشت به اجرا گذاشته شد.

این دستفروشان ضمن ایجاد آلودگی صوتی در سطح شهر، به خصوص در اوقات استراحت شهروندان، سد معبر محل رفت و آمد افراد بودند.

واحد خدمات شهری شهرداری پاکدشت نیز در همین راستا اقدام به اجرای این طرح و جمع آوری افراد خاطی کرده و برابر مقررات با آنها برخورد می کند.

در اجرای این طرح، با افرادی که در پیاده روها و معابر شهر باعث نارضایتی شهروندان شوند و با گذاشتن وسایل و اقلام تبلیغاتی غیر مجاز در پیاده رو باعث سد معبر باشند، برخورد جدی شده و وسایل آنها ضبط می شود.

این طرح تا اواخر تابستان سال جاری ادامه خواهد داشت و تا کنون تعداد زیادی از ابزار آلات صوتی از قبیل بلندگوهای دستی، ترازو و… جمع آوری شده است.

اجرای این طرح در مدت زمان کوتاه، رضایت شهروندان پاکدشتی را در پی داشته و تعداد زیادی از آنان در تماسهای مکرر با سامانه ۱۳۷و روبط عمومی شهرداری پاکدشت رضایت خود را از اجرای این طرح اعلام کرده اند.