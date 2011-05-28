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۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۲۶

دیکتاتور تنهاتر می شود؛

فرار نظامیان قذافی به تونس ادامه دارد

فرار نظامیان قذافی به تونس ادامه دارد

منابع خبری از پراکنده شدن نظامیان وابسته به معمر قذافی از اطراف وی و فرار آنها به تونس خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  پایگاه محیط، منابع خبری تونسی اعلام کردند شمار زیادی از نظامیان وابسته به قذافی صف خود را از دیکتاتور لیبی جدا کرده اند.

منابع مذکور تصریح کردند: دو کشتی که حامل  34 نفر از نظامیان  ارشد "معمر قذافی" بودند دیروز در بندر "بنقردان" تونس لنگر انداختند.

خبر دیگر اینکه رژیم معمر قذافی با اشاره به موضعگیری های گروه هشت درباره کناره گیری قذافی تاکید کرد که بحران لیبی باید در چارچوب اتحادیه آفریقا حل شود.

شایان ذکر است که منابع خبری پیشتر نیز از حضور برخی نزدیکان معمر قذافی دیکتاتور لیبی در این  کشور از جمله زن و دختر وی خبر داده بودند.

کد مطلب 1322740

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