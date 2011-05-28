فیلمبرداری فیلم جدید کراننبرگ آغاز شد

به گزارش مهر از پایگاه اینترنتی سینمای اروپا " کازمو پولیس" اقتباسی است از رمانی به همین نام نوشته دان دلیلو نویسنده آمریکایی است که کراننبرگ آن را در قالب فیلمنامه ای اقتباسی به فیلم بر می گرداند.



رابرت پتینسن ، ژولیت بینوش ، ماتیو آمالریک ، پل جاماتی ، سامانتا مورتن ،؛ سارا گادون ، جی باروشل و کوین دوران در انی فیلم به نقش‌آفرینی می پردازند.



فیلم داستان مرد جوان 28 ساله ای به نام اریک پکر را روایت می کند که با راننده و محافظش در خیابان های نیویورک می گردد.اما در ترافیک گرفتار می شود چرا که چند متر جلوتر سوء قصدی به جان رئیس جمهور آمریکا صورت گرفته است.



پائولو برانکو تهیه کنندگی " کازمو پولیس" را بر عهده دارد.فیلمبرداری فیلم در تورنتو و نیویورک تا 21 ژوئیه ادامه خواهد داشت.پیتر سوژیتسکی فیلمبردار فیلم است و هوارد شور موسیقی متن " کازمو پولیس" را می سازد.