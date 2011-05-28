تا زمان معرفی مدیرعامل جدید سرپرست صبا هستم

عباس جهان‌بینی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: با توجه به مقطعی که تغییر و تحولات در باشگاه صبای قم صورت گرفت، هیئت مدیره در دی‌ماه سال گذشته مسئولیت سرپرستی باشگاه صبای قم را به سید علی زاده سپرد.



زاهدی تنها استعفا کرد و اخراجی در کار نیست



وی ادامه داد: بعد از اتمام دوره سه ماهه نخست سرپرستی زاهدی در باشگاه صبای قم، مجددا ابلاغ ایشان از سوی رئیس هیئت مدیره تمدید شد اما شخص آقای زاهدی قبل از تمدید سه ماهه دوم سرپرستی خود در باشگاه صبا به سبب مشکلات جسمانی و کسالتی که از آن رنج می‌برد، بارها درخواست موافقت با استعفایش را داد.



سرپرست جدید باشگاه صبای قم افزود: با این حال به دلیل اینکه تیم صبای قم در زمانی که زاهدی خواستار موافقت با استعفایش شد، درگیر مسابقات هفته‌های پایانی لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور بود، صلاح نبود که در آن مقطع زمانی با این مهم موافقت شود.



وی تصریح کرد: مدیریت باشگاه نیز درخواست سیدعلی زاهدی را در جلسه پنجشنبه گذشته خود در استانداری قم پذیرفت و بدین ترتیب از تلاش‌های ایشان نیز تقدیر شد بنابراین نه اخراجی در کار است و نه پایان همکاری بلکه ایشان با درخواست خود از این مسئولیت کنار رفتند.



وی اظهار داشت: استاندار قم نیز با در نظر گرفتن تمام جوانب کار با درخواست سیدعلی زاهدی موافقت کرد و الا ایشان نسبت به ادامه همکاری زاهدی در مسئولیتی که بر عهده‌اش بود، کاملا موافق بود و مانعی برای ادامه همکاری بین طرفین وجود نداشت.



در خصوص معرفی مدیرعامل به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌ایم



جهان‌بینی در خصوص دلیل معرفی نکردن مدیرعامل باشگاه صبا، تصریح کرد: هنوز در این خصوص به جمع بندی کاملی نرسیده‌ایم اما به دلیل اینکه کناره‌گیری آقای زاهدی از مسئولیت سرپرستی باشگاه خیلی سریع صورت گرفت، این مسئولیت توسط هیئت مدیره بر عهده من نهاده شد تا کارها روی زمین نماند.



استعفای زاهدی ربطی به آمدن هدایتی ندارد



وی در پاسخ به اینکه آقای استعفای زاهدی ربطی به موافق نبودن وی با آمدن حسین هدایتی دارد، تصریح کرد: قطعا چنین نیست زیرا هدایتی اگر هم به صبای قم بیاید قرار نیست که صبا را بخرد بلکه قرار است همکاری نزدیکی بین باشگاه و وی صورت بگیرد.



سرپرست جدید باشگاه صبای قم افزود: حسین هدایتی خیر و علاقمند به ورزش است و ما می‌توانیم از ظرفیت‌های شخص آقای هدایتی برای موفقیت صبا در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور و سایر رشته‌ها نیز استفاده کنیم ولی تا این حال هنوز چیزی قطعی نشده است.