10 درصد تولیدات کشاورزی استان کرمانشاه "تولید پاک" است

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان روئین تن ظهر شنبه در مراسم تودیع خود اظهار داشت: در ابتدای انقلاب تولیدات بخش کشاورزی استان 600 هزار تن بود اما به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی و با عنایت مسئولین و همکاری کشاورزان هم اکنون تولیدات این بخش به بیش از4.5میلیون تن رسیده است.

وی با بیان اینکه ارزش تولیدات کشاورزی استان هم اکنون هزارو400 میلیارد تومان است، گفت: این روند با توجه به هدف گذاری های بلند مدت به تدریج رو به افزایش است.

روئین تن در ادامه تولید گندم استان را بیش از یک میلیون تن اعلام و اظهار داشت: هم اکنون تولید جو در استان500 هزار تن، چغندر 450 هزار تن، ذرت از 400 هزار تن، سبزی و صیفی از 700 هزار تن، گوشت مرغ 42 هزار تن و آبزیان هفت هزارو500 تن است که با توجه به هدف گذاری انجام شده در افق چشم انداز تولیدات کشاورزی استان به 15 میلیون تن خواهد رسید.

کرمانشاه یکی از قطب های کشاورزی کشور است

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی نیز در این مراسم با اشاره به جایگاه کشاورزی استان کرمانشاه و پتانسیل های این استان در کشاورزی،گفت: کرمانشاه با توجه به استعدادهایی که در بخش کشاورزی دارد توانایی تامین بخشی از نیاز غذایی کشور را دارد.

جهانگیر پرهمت با بیان اینکه کرمانشاه یکی از قطب های کشاورزی کشور است،گفت: کرمانشاه توانایی بسیاری در بخش کشاورزی دارد،لذا باید کار بیشتری در این بخش انجام شود.

در ادامه این مراسم امیر ابراهیم مقصودی فرد سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان نیز تعامل با دستگاه ها و نمایندگان استان، و توجه به تحقیق و آموزش را سرلوحه کاری خود اعلام و تصریح کرد: با توجه به شناختی که از کشاورزی استان دارم امیدوارم بتوانم در جهت توسعه هر چه بیشتر کشاورزی کرمانشاه گام بردارم.

در پایان این مراسم امیر ابراهیم مقصودی فرد بعنوان سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان معرفی و ازخدمات رمضان رویین تن تقدیر بعمل آمد.

مقصودی فرد پیش از این مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه بود.