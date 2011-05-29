به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت 162 روز از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و اصلاح نرخ بنزین، فروش این فرآورده پرطرفدار نفتی هم در سطح جایگاه‌های کشور به میزان قابل توجه ای کاهش یافته است.

بر اساس آمارهای رسمی از ابتدای سالجاری تاکنون و همزمان با کاهش ذخیره بنزین یارانه ای (100 تومانی) کارتهای هوشمند سوخت، مصرف این حامل انرژی هم در سطح کشور به مرز 55 میلیون لیتر در روز کاهش یافته است.

از سوی دیگر با وجود کاهش 30 درصدی فروش بنزین در جایگاههای کشور، عرضه برخی از مواد افزودنی همچون مکملهای افزاینده عدد اکتان و یا قرصهای بنزینی در مجاریهای عرضه افزایش قابل توجه ای پیدا کرده است.

برخی از شرکتهای سازنده با استفاده از تبلیغات در شبکه های ماهواره ای با معرفی قرصهای بنزین مدعی هستند: استفاده از این مواد منجر به بهبود احتراق، کاهش آلایندگی، رسوبات محفظه احتراق و در نهایت کاهش 25 درصد مصرف بنزین خودروها خواهد شد.

در این تبلیغات با اعلام اینکه استفاده از قرصهای بنزین منجر به افزایش عدد اکتان (درجه آرام سوزی) بنزین می شود، اعلام شده است: پاکسازی سامانه انژکتور موتور خودروها و افزایش 15 درصدی توان موتور از دیگر دستاوردهای استفاده از این مواد افزودنی است.

تولید قرص بنزین مجوز قانونی ندارد

عباس کاظمی مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با بیان اینکه تاکنون حتی یک مجوز برای تولید قرص و مواد افزودنی کاهنده مصرف بنزین خودروها توسط شرکت ملی نفت ایران صادر نشده است به مهر گفت: اگر این قرصها کارآیی داشت از آنها در پالایشگاههای نفت برای افزایش عدد اکتان بنزین استفاده می شد.

وی با اعلام اینکه امکان افزایش عدد اکتان بنزین توسط این قرصها را نمی توان رد کرد، افزود: اما در کنار ارتقای درجه آرام سوزی، استفاده از این قرصها منجر به افزایش میزان فلزات آلاینده همچون سرب در بنزین می شود.

این مقام مسئول با اعلام اینکه افزایش فلزات بنزین با استفاده از این مواد افزودنی مشکلاتی در احتراق موتور خودروها ایجاد می کند، تصریح کرد: از سوی دیگر افزایش آلایندگی های زیست محیطی هم یکی دیگر از مشکلات استفاده از این مواد است.

کاظمی با یادآوری اینکه شهرداری و موسسه استاندارد باید مانع تبلیغات این مواد غیر مجاز افزودنی در سطح جایگاه‌های سوخت شوند، بیان کرد: قطعا استفاده از این قرصها به جز آسیب موتور خودرو منجر به کاهش مصرف سوخت نخواهد شد.

بنزین پالایشگاه‌ها نیازی به قرص ندارند

مجید شهیدی سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اعلام اینکه بنزین تولیدی در پالایشگاههای داخلی نیازی به هیچگونه افزودنی ندارد به مهر گفت: درباره آثار فنی استفاده از قرص و یا سایر مواد افزودنی در موتور خودروها باید موسسه استاندارد اظهار نظر کارشناسی کند.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر مسئولیت اصلی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کنترل کیفیت فرآورده های عرضه شده در جایگاههای سوخت است، اظهار داشت: درشرایط فعلی مشکلی در کیفیت بنزین عرضه شده در جایگاههای سوخت وجود ندارد زیرا استاندارد بنزین ایران در حد بین المللی است.

این مقام مسئول در پاسخ به این سئوال مهر که آیا شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مسئولیتی برای جمع آوری مواد افزودنی غیر مجاز در سطح جایگاه‌های سوخت ندارد؟ بیان کرد: در شرایط فعلی 10 تا 20 درصد فضای جایگاهها به فعالیتهای تجاری اختصاص یافته است و بر این اساس در این بنگاههای اقتصادی انواع کالاها عرضه می شود.

به گفته شهیدی، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی فقط در مورد کیفیت بنزین می تواند اظهار نظر می کند و مسئولیتی برای نظارت بر سایر کالاهای عرضه شده در مجاری های عرضه را ندارد.

ناصر رئیسی فر رئیس انجمن جایگاهداران سوخت کشور هم در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه استفاده از قرصهای کاهنده مصرف و افزاینده عدداکتان بنزین در تمامی کشورهای جهان مرسوم است، گفت: با توجه به فروش بنزین پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، اقتصاد جایگاههای سوخت به شدت متزلزل شده است.

وی با اعلام اینکه بر این اساس جایگاهها برای جبران کاهش حاشیه سود فروش قطعات یدکی و برخی از مواد افزودنی بنزین را در دستور کار خود قرار داده اند، تاکید کرد: تمامی محصولات افزودنی عرضه شده در جایگاهها دارای پروانه ساخت و نشانی تولیدکننده هستند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه مکمل بنزین در هیچ کجای دنیا دارای استاندارد نبوده است، تصریح کرد: اما تمامی محصولات جانبی که به عنوان مکمل و افزودنی در جایگاهها عرضه می شود، دارای یک بند معتبر است.