شورای شهر اهواز منحل شد/ معرفی شهردار توسط استاندار خوزستان

عبدالعزیز فدعمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: طبق اخباری که از سوی معاونت عمرانی وزارت کشور به اینجانب رسیده، پیشنهاد انحلال شورای شهر اهواز که از سوی شورای حل اختلاف استان به این معاونت ارسال شده در شورای حل اختلاف مرکز مستقر در وزارت کشور با اکثریت آرا به تصویب رسیده است.

وی افزود: این جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته برگزار شده و در آن شورای حل اختلاف مرکز رای به انحلال شورای شهر اهواز داد ولی هنوز به صورت رسمی این موضوع به فرمانداری اهواز منعکس نشده است.



فدعمی عنوان کرد: با این شرایط اکنون سید جعفر حجازی استاندار خوزستان به عنوان قائم مقام شورای شهر می تواند نسبت به معرفی شهردار اهواز اقدام کند و وی نیز چند گزینه برای تائید از سوی وزارت کشور معرفی کرده است.



فرماندار اهواز عنوان کرد: بر همین اساس به زودی شهردار جدید اهواز از سوی وزارت کشور تائید و رسما معرفی خواهد شد تا شهرستان اهواز بعد از مدتها صاحب شهردار شود.



فدعمی در خصوص اینکه وضعیت شورای شهر اهواز با این شرایط چگونه است و چگونه اعضای جدید تا پایان فعالیت شورای سوم انتخاب می شوند، گفت: در این خصوص ابهام وجود دارد چراکه قرار است انتخابات بعدی شواری های شهر همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود یعنی دو سال دیگر ولی اولین انتخاباتی که پیش رو داریم انتخابات مجلس شورای اسلامی که اسفندماه همین سال برگزار می شود.



وی افزود: باید در این خصوص از وزارت کشور سئوال کرد که تکلیف شورای شهر اهواز با این وضعیت چگونه می شود و انتخابات شورای شهر اهواز به چه زمانی موکول شود.



طبق شنیده های خبرنگار مهر گزینه استاندار خوزستان برای تصدی پست شهرداری اهواز منصور کتانباف است که چندی پیش نیز در جلسه مشترک اعضای شورای شهر اهواز و شورای حل اختلاف استان خوزستان با اکثریت آرا به عنوان شهردار انتخاب شده بود ولی یکی از اعضای شورای شهر اهواز با نیامدنش در جلسه علنی شورای شهر برای انتخاب شهردار این جلسه را از حد نصاب انداخت تا سرنوشت شواری شهر اهواز اینگونه رقم بخورد.



شورای شهر اهواز به دنبال سلب عضویت رئیس و تعدادی از اعضا و همچنین بازداشت یک عضو بسیار شکننده شده بود به گونه ای که این شورای 9 نفره تنها با شش نفر به کار خود ادامه می داد و غیبت تنها یک نفر آن را از حدنصاب می انداخت.