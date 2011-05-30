اجرای سیستم ارجاع خدمات پزشکی با چندگانگی مدیریتی روبرو است

کمال حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امسال برنامه های بهداشتی بر اساس نقشه جامع سلامت اصفهان تنظیم شده است، اظهار داشت: محور کار مرکز بهداشت اصفهان روی پنج بیماری قلبی وعروقی، روحی و روانی، سرطان‌ها و تولد قرار گرفته است.

وی با ارزیابی از اجرای برنامه های معاونت بهداشتی در سال گذشته، تاکید کرد: با وجود چالشهای در حوزه منابع مالی اجرای برنامه‌های بهداشتی سال گذشته بر اساس برنامه تفصیلی پیش رفتیم و اگر این مشکلات پیش رو نبود جلوتر از برنامه‌های پیش‌بینی شده حرکت می‌کردیم.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان یاداور شد: به علت فراهم نشدن نظام IT سلامت در کشور، طرح پزشک خانواده تا 70 درصد شکست خورده است.

وی از نظارت های سه ماه و شش ماه کارشناسان و بازرسان معاونت بهداشتی از بخش های مختلف این معاونت خبر داد و افزود: معاونت بهداشتی در کنار بضاعت مالی و کمبود نیروی انسانی به خوبی توانست برنامه های بهداشتی را با موفقیت به اجرا بگذارد.

حیدری اعلام کرد: با ایجاد نظام IT در سیستم سلامت تمام پزشکان در یک نظام شبکه‌ای با یکدیگر مرتبط می‌شوند و کارت سلامت برای همه ایرانیان تدارک دیده می‌شود.

وی بیان داشت: فراهم نشدن زیرساخت‌های لازم در حوزه سلامت و کمبود اعتبارات سبب شده که طرح پرونده الکترونیک سلامت و پزشک خانواده پس از چندین سال بحث در عرصه نظام سلامت هنوز به موفقیت‌های لازم دست نیابیم.

وی تصریح کرد: زمانی که وزارت بهداشت در مقابل ارائه خدمت به مردم پول کمتری بگیرد سبب نارضایی و قطعا کار کمتری از سوی پزشکان می‌شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه طرح پزشک خانواده در حالی اجرایی شد که رضایت پزشک و حتی بیمار از نحوه اجرای آن سوال برانگیز بود، ادامه داد: در روستاها چون بهورز و پزشک تحت پوشش کامل معاونت بهداشتی است بنابراین در استقرار طرح پزشک خانواده در روستاهای اصفهان بسیار موفق عمل کردیم در صورتی که در شهر هیچ احاطه‌ای روی افراد برای اینکه به کدام مطب بروند نداریم.

وی با بیان اینکه در پیاده کردن نظام ارجاع خدمات پزشکی چند گانگی مدیریتی و چالشهای سیستم بهداشت و درمان کشور مشاهده شده است، اضافه کرد: طرح پزشک خانواده وقتی موفقیت آمیز خواهد بود که پزشک خانواده از نحوه اجرای آن راضی باشد و نظام ارجاع شکل بگیرد که وزارت بهداشت در این زمینه دچار تزلزل شود.

حیدری اظهار داشت: بهسازی خانه‌های بهداشت با کمک خیرین از دیگر اقدامات اساسی معاونت بهداشتی استان در سال جاری است.

وی از اختصاص 10 درصد طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به بخش سلامت خبر داد و گفت: دولت در قانون هدفمندی یارانه‌ها که 50 درصد سهم آن حمایتی است، 20 درصد به بخش‌های حمایتی مانند تأمین اجتماعی و بهداشت و درمان اختصاص داده است و براساس برنامه پنجم توسعه هم 10 درصد از درآمد خالص هدفمندی یارانه‌ها به بخش سلامت اختصاص خواهد یافت.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: در سال 90 برنامه استقرار توسعه مراکز سلامت در شهر اصفهان، غربالگری فشارخون و بیماری‌های قلبی و عروقی و تحقق کامل نقشه جامعه سلامت صورت می‌گیرد.