به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحمید موسوی کارگردان مستند "ابوجاسم" در این باره گفت: این مستند چهار ماه پیش تولید داشته و در مدت 10روز تصویربرداری شده است.

وی ابراز داشت: این مستند مربوط به زندگی ابوجاسم پیرمردی است که در مجاورت رودخانه کارون زندگی می‌کند و از طریق ماهیگیری امرار معاش می‌کند، با آمدن تعدادی ماهیگیر جدید که از طریق وصل کردن برق به سطح آب صیادی می‌کنند و باعث مرگ ماهیان می‌شوند زندگی ابوجاسم آشفته می‌گردد.

سید حمید موسوی تصریح کرد: این مستند با رویکرد حفظ منابع طبیعی و محیط زیست و اقتصاد سنتی تولید شده و هم اکنون مراحل تدوین را می‌گذراند.

مستند "ابوجاسم" با نظارت مشیری و به نویسندگی و تصویربرداری سید حمید موسوی و تدوینگری علی حاجی‌پور تا پایان فروردین سال آینده آماده پخش می‌شود.