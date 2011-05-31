آمریکا پایگاه نظامی خود در دیوانیه عراق را تقویت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری النخیل، یک فرمانده نظامی آمریکا که نامش را فاش نکرد گفت : در ماه آگوست آینده(مرداد ماه) نیروهای جدیدی جایگزین نظامیان کنونی در پایگاه ایکو در استان دیوانیه می شوند.

وی افزود: تعداد نیروهای پایگاه ایکو در استان دیوانیه افزایش خواهد یافت، زیرا تعداد نیروهای کنونی که حدود 400 نفر هستند، بسیار کم است.

این فرمانده آمریکایی در بی اعتنایی آشکار به خواسته مردم عراق برای خروج نیروهای خارجی از کشورشان گفت : نیروهای آمریکایی از پایگاه ایکو عقب نشینی نمی کنند و این پایگاه به محلی دور از شهر انتقال داده نخواهد شد.

شایان ذکر است مردم عراق خواهان خروج نظامیان اشغالگر آمریکایی پس از پایان سال جاری میلادی مطابق توافقنامه امنیتی هستند، اما مقامات کاخ سفید در تلاشند که نیروهای خود را به بهانه های مختلف در عراق نگه دارند.