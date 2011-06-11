توسعه صنایع تبدیلی حلقه مفقوده صنعت چای در کشور

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در ایران به طور معمول برگ سبزچای به چای خشکی که دم کرده آن را می نوشند تبدیل می شود، از این رو ایرانی ها بیشتر با چای سیاه آشنا هستند، البته برخی ها هم که مایل اند از خواص پزشکی چای، بیشتر بهره ببرند با چای سبز هم که نوعی چای خشک تخمیر نشده است، آشنایی دارند و از آن استفاده می کنند.
در کشورهای بزرگ تولید کننده چای، محصولات فراوانی از برگ سبزچای تولید می شود که عطر، اسانس، بستنی، کیک و کلوچه، پودر، عصاره و نوشابه چای و نیز محصولاتی نظیرچای سرد، چای فوری، روغن بذرچای و قرص و قطره چای سبز از مهمترین آنها محسوب می شوند.
مصرف این محصولات در کشورهای که مردم به جای قهوه، چای می نوشند رایج است و در برخی از آنها درصنایع گوناگونی از جمله صنایع غذایی، رنگ سازی و لوازم آرایشی کاربرد دارند.
روغن بذر چای می تواند جایگزین روغن های کنونی شود
بذر چای جدا از مصارف صنعتی دیگر منبع پروتئین های مکمل و تهیه روغن خوراکی برای انسان است؛ روغن بذر چای را می توان جایگزین روغن های کنونی کرد، روغن بذر چای جایگزین ارزان قیمت روغن زیتون و حتی از نظر ارزش غذایی همانند آن است، صنایع آرایشی از این روغن برای تهیه محلولهای شستشوی مو، صابون و غیره استفاده می کنند.
" تیوساپونین " موجود در روغن بذر چای ارزش دارویی دارد، این ماده یک داروی مکمل و ضد التهاب است، پس از روغن گیری از بذر چای، تفاله برجای مانده را برای تغذیه دام ها و تهیه یک کود طبیعی به مصرف می رسانند.
کارخانه روغن کشی چای در گیلان احداث می شود
رئیس سازمان چای کشور از ایجاد کارخانه روغن کشی از دانه های چای توسط بخش خصوصی در استان خبرداد.
علی محرربا اعلام اینکه بستر ساخت کارخانه روغن کشی در استان فراهم شده است، افزود: در صورت اجرایی شدن این طرح سالانه ۲۰ هزار تن دانه چای که در باغات ریخته و به هدر می رود از سوی کشاورزان چایکار جمع آوری و به فروش خواهد رسید.
هم اکنون در جهان، بیشتر مردم از قهوه فوری استفاده می کنند و چای فوری هنوز به این حد نرسیده است، در فرآوری چای آماده نوشابه چای را تغلیظ و خشک می کنند تا به صورت پودر یا گرانول درآید.
نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شکوفایی دوران طلایی صنعت چای را مستلزم توسعه محصولات جانبی دانست و افزود: اگر به محصولات جانبی چای بهاء داده شود و مورد حمایتی مالی و معنوی مسئولان قرار گیرد به یقین صنعت چای به دوران طلایی خود دست خواهد یافت.
اسدالله عباسی با اشاره به بهزراعی باغات چای، بسته بندی مناسب و ارائه تسهیلات ارزان قیمت به کشاورزان چایکار اظهار داشت: چای شمال بهترین نوع محصول چای در دنیاست.
به هر حال ایجاد صنایع جانبی چای می تواند یکی از راه های برون رفت ازمشکلات بازرگانی و پس از آن تولید و فرآوری چای داخلی باشد، باتوجه به سود آور بودن تولید محصولات نوین چای و وجود بازار مناسب جهانی برای این محصولات، بدون شک رفع مشکلاتی که از رغبت بخش خصوصی برای ورود اثرگذار به صنایع جانبی چای می کاهد، می تواند افق های روشنی برای پا گرفتن این گونه از صنایع در گیلان ترسیم کند.
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