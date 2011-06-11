رضا علیپوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عشایر کرد خراسان با جمعیتی بالغ بر11هزار نفر و عشایر بومی ترکمن با 1500 حانوار و10 هزار نفر را شامل می شود.

وی افزود: عشایر کرد وترکمن استان بیش از 750 هزار راس دام دارند که تا مین کننده بخشی از پروتئین استان هستند.



وی به اعتبارات عشایر استان اشاره کرد و گفت: سال گذشته از محل اعتبارات استان یک میلیارد تومان به عشایر اختصاص یافت که این اعتبارات در سال جاری به یک میلیارد و300میلیون تومان افزایش یافت.



علیپوری اظهار داشت: در سال جاری از محل سفر سوم ریاست جمهوری به استان سه میلیارد تومان برای عشایر در نظر گرفته شد.



مدیر امور عشایر گلستان، مصرف این اعتبارات را در امور آب و راه ودیگر نیاز های عشایر ذکر کرد و اظهار داشت: هشت شرکت تعاونی عشایری اقلام مورد نیاز وعلوفه دام عشایر را تامین می کنند.

وی افزود: میدان دام گنبد دومین میدان دام کشور از لحاظ وسعت و اولین میدان دام از نظر خرید و فروش است.

