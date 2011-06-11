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۲۱ خرداد ۱۳۹۰، ۸:۵۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

مشکلات بندرامام با شهرستان شدن حل می شود

مشکلات بندرامام با شهرستان شدن حل می شود

ماهشهر - خبرگزاری مهر:‌ رئیس شورای شهر بندرامام خمینی(ره) گفت: با شهرستان شدن این بخش، بسیاری از مشکلات آن حل می‌شود و همه به این مسئله اذعان دارند.

حجت‌الاسلام محسن فروغی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کارشکنی در تبدیل شدن بندر امام (ره) به شهرستان گناه و خیانتی نابخشودنی است، اظهار داشت:  شهر بندر امام (ره) به دلیل مهاجرپذیر بودن و رشد بی‌رویه و غیر طبیعی جمعیت آن، بدون رشد امکانات زیربنایی با مشکلات و معضلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند.

وی تاکید کرد: امکانات و اعتبارات بندر امام (ره) به دلیل بخش بودن آن محدود است و از داشتن تعداد زیادی از مراکز و ادارات محروم و امکانات و پرسنل ادارات و نهادهای موجود در این بخش همچون نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی پاسخگوی نیازهای موجود نیست.

فروغی نیا ادامه داد: با شهرستان شدن این بخش، بسیاری از مشکلات آن حل می‌شود و همه به این مسئله اذعان دارند. حدود یک سال است که با پیگیری مردم و مسئولان بندر امام و توجه ویژه رئیس جمهور، دستور شهرستان شدن این شهر صادر شده ولی متاسفانه تاکنون در این ارتباط اقدامی نشده است.

رئیس شورای اسلامی شهر بندر امام تصریح کرد: با وجود اینکه هیچیک از مسئولان کشور، استان، شهرستان و شهر مخالف شهرستان شدن بندر امام(ره) نیستند اما باید مشخص شود چرا در این خصوص تعلل و کوتاهی و احیانا کارشکنی صورت می‌گیرد.

فروغی گفت: باید هرچه سریعتر دستور رئیس جمهور اجرایی شود تا گام موثری در بهبود وضعیت این شهر برداشته شود و کشور از شهری مناسب شان نام امام (ره) برخوردار باشد.

وی با تاکید بر اینکه شهرهای ماهشهر و بندر امام (ره) برای همیشه همانند دو برادر می مانند، عنوان کرد: اگر مشکلاتی نیز در بحث تعیین محدوده وجود دارد حل شدنی است و باید طوری عمل شود که اختلافی بین دو شهر ایجاد نشود.
کد مطلب 1332001

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