مهدی چمران در حاشیه هشتمین اجلاس مشورتی روسای شورای اسلامی مراکز استانهای کشور که روز پنج‌شنبه در قم برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر به اهداف و دستاورد‌های این نشست اشاره کرد و اظهار داشت: این اجلاس برای روسای شوراهای اسلامی مراکز استان‌ها برگزار شد که مهم‌ترین هدف آن همفکری و هماهنگی بین اعضای شورا است که در گذشته هر ماه در یکی از مراکز استان‌ها برگزار می‌شد اما در حال حاضر هر سه ماه یکبار تشکیل می‌شود.



چمران به دستور جلسه این اجلاس اشاره کرد و گفت: حمایت از صنایع دستی خانگی توسط شهرداری‌ها جزو دستور جلسه امروز بود که که این امر می‌تواند در کمک به خانواده‌ها در ایجاد اشتعال و یا داشتن شغل دوم و همچنین تقویت هویت فرهنگی تاثیر گذار باشد که کلیات این طرح به تصویب اعضا رسید و در جلسه بعدی جزئیات آن مطرح و به رای گذاشته خواهد شد.



رئیس شورای عالی استان‌ها تاکید بر رویکرد فرهنگی شهرداری‌ها را از دیگر موضوعات بحث شده در این اجلاس عنوان کرد و افزود: شهرداری‌ها باید ساختار خود را به گونه‌ای اصلاح کنند که از رویکرد خدماتی به رویکرد فرهنگی تبدیل شوند.



تمامی پروژه‌های شهرداری پیوست فرهنگی داشته باشد



چمران تصریح کرد: همه پروژه‌های شهرداری چه در زمینه عمرانی و چه در زمینه‌های دیگر باید پیوست فرهنگی داشته باشد و بر مبنا و یک بستر فرهنگی شکل گیرد که این رویکرد‌ها باید بر اساس مقتضیات بومی تنظیم شود.



رئیس شورای اسلامی شهر تهران مناسب سازی شهر‌ها برای معلولان و جانبازان را از دیگر موارد مورد بحث در این اجلاس عنوان کرد و گفت: در این راستا به دلیل اینکه قانونی وجود دارد و به جهت اینکه موازی کاری نشود موارد مورد بحث به شورای عالی استان‌ها ارجاع داده شد تا در آنجا بررسی‌ها بیشتر صورت گیرد.



امر به معروف و نهی از منکر همگانی شود



وی همچنین در پاسخ به سئوالی در خصوص حمله یک عده‌ای ارزل و اوباش به روحانی در حال نهی از منکر در تهران با ابراز تأسف از این موضوع اظهار داشت: مقامات قضایی باید بر اساس قانون با این افراد بر خورد کنند.



چمران ادامه داد: عدم وجود امر به معروف و نهی از منکر همگانی در جامعه باعث بوجود آمدن چنین مسائلی خواهد شد.