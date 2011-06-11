ارائه خدمات بخش کشاورزی متنوع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خشنود ظهر شنبه در مراسم تجلیل از کشاورزان و بهره برداران نمونه استان قزوین که در سالن جهاد کشاورزی برگزار شد، اظهارداشت: جهادگران به عنوان سربازان عرصه کشاورزی می توانند در سال جهاد اقتصادی نقش آفرین باشند و به تحقق این شعار کمک کنند.

وی تصریح کرد: امسال درصددیم تا تولیدات بخش کشاورزی را اقتصادی کنیم و با صرفه جویی در نهاده ها قیمت تمام شده را کاهش دهیم.

خشنود افزود: در بررسی ها به این نتیجه رسیدیم که خدمات رسانی به این بخش از جمله بذر، کود، نشاء، مکانیزاسیون و بیمه

محصولات کشاورزی را متنوع کنیم تا تولید با امنیت بیشتری انجام شود که صرفه اقتصادی داشته باشد.

این مسئول یادآورشد: متنوع کردن خدمات و خدمات رسانی محوری ترین فعالیت امسال در معاونت تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی است.

وی بیان کرد: اگر بخواهیم به تولید اقتصادی دست پیدا کنیم باید از فن آوریهای جدید استفاده کنیم و در این کار آموزش بهره برداران و کشاورزان، یکپارچه سازی کشت، تقویت تشکل های تعاونی و بخش خصوصی و مناسب سازی هزینه ها ضروری است.

خشنود اضافه کرد: توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی برای کاهش هزینه ها در سال جاری جدی است و تلاش می کنیم هزینه تولید در حد قابل ملاحظه ای کمتر شود.

وی توسعه کشت گلخانه ای و گسترش باغات در اراضی شیب دار را از دیگر برنامه های امسال معاونت تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد.

در این مراسم حجت الاسلام ابوترابی، نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، دستور، رئیس سازمان دامپزشکی کشور، مدیران دستگاهای اجرای استان و کشاورزان و بهره برداران نیز حضور داشتند.