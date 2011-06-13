آغاز مصاحبه کنکور دکتری در دانشگاه پیام نور/ تعداد رشته ها و رقبا اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصاحبه پذیرفته شدگان نهمین دوره پذیرش دوره دکتری دانشگاه پیام نور به صورت نیمه متمرکز آغاز شد و تا 3 مردادماه ادامه دارد.

مصاحبه پذیرفته شدگان دکتری دانشگاه پیام نور به صورت عملی و تخصصی خواهد بود و در نهمین دوره پذیرش دکتری این دانشگاه 200 نفر در 33 رشته به رقابت خواهند پرداخت.

محل برگزاری مصاحبه تمام رشته محل ها ( تهران- مشهد- قم- قشم) فقط در شهر تهران به آدرس خیابان فرمانیه - خ دیباجی شمالی، خ شهید حاج محمود نوریان- کوچه شهناز- کوچه صفا- مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور است.

مدارک مورد نیاز برای مصاحبه، اصل و کپی مدارک تحصیلی اعم از کارشناسی و کارشناسی ارشد به همراه معدل یا گواهی دارای معدل در هر دو مقطع، اصل پایان نامه کارشناسی ارشد و یا پروژه کارشناسی، مدارک زبان شامل: ( Tolimo- MCHE- THLTS- IBT- PNU- Tofel)، گواهی سوابق تدریس در دانشگاهها، مدرک حائزان رتبه در المپیادهای علمی معتبر، اصل و کپی مقالات و آثار پژوهشی، گواهی ثبت اختراع و کسب رتبه در جشنواره های علمی معتبر، حکم کارگزینی مربیان رسمی و رسمی آزمایشی کلیه دانشگاه های دولتی و دستیاران علمی و مربی آموزشیاران دانشگاه پیام نور، اصل و تصویر مدارک ایثارگری و گواهی بسیجی فعال برای افراد واجد شرایط است.