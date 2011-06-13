یوسف رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش آلاینده های معلق در هوای پایتخت افزود: شاخص آلاینده ذرات معلق کمتر از 10 میکرون 229 و ذرات کمتر از 2.5 میکرون 208 است که نشان می دهد هوای تهران در وضعیت هشدار قرار دارد.

وی در پاسخ به این پرسش که روشن کردن کولرهای آبی و فواره های میادین چقدر در کاهش آلودگی هوا تاثیر دارد گفت: این سخنان مبنای علمی ندارد، کولر آبی در فضاهای بسته ذرات را جذب می کند اما در فضای باز تاثیری ندارد.



رشیدی در خصوص احتمال تشکیل کمیته اضطرار نیز افزود: وضعیت در حالت اضطرار است اما برگزاری جلسه بر اساس اعلام استانداری تهران است.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در پاسخ به این پرسش که آلودگی هوا در وضعیتی است که برای بیماران قلبی و تنفسی مشکلاتی ایجاد کند گفت: بر اساس شاخصها آلودگی هوا به میزانی است که محدودیتهایی را برای بیماران قلبی ایجاد کند اما هشدار برای محدودیت تردد این افراد در مسئولیت ما نیست.