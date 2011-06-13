میزان برخورداری مردم ایلام از نعمت گاز به میانگین کشوری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام ظهر دوشنبه در بازدید از طرحهای گاز رسانی ایلام گفت: بر اساس آمار در کشور میزان برخورداری مناطق شهری از نعمت گاز 95 درصد و مردم مناطق روستایی 40 درصد است.

روح الله نوین افزود: در حالیکه در استان ایلام 76 درصد مردم مناطق شهری از نعمت گاز برخوردارند، مردم مناطق روستایی نیز 12 درصد از نعمت گاز برخوردار شده اند.

وی افزود: در سالجاری نیز عملیات گازرسانی در 8 شهر شامل ارکواز ملکشاهی، دلگشا، صالح آباد، مهران، دره شهر، دهلران، آبدانان و بدره نیز در حال اجراست.

به گفته وی با اتمام کار گازرسانی به این مناطق تعداد مشترکین گاز در استان از 51 به 80 هزار مشترک افزایش می یابد.

نوریان یادآور شد: عملیات گازرسانی به مناطق مختلف استان ایلام در سال 82 با اجرای خط انتقال گاز اسلام آباد - ایلام به طول 90 کیلومتر آغاز و تاکنون شهر های ایلام، ایوان، چوار، سرابله، آسمان آباد، زرنه و دره شهر و 51 روستای تابعه گاز دار شدند.