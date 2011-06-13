مصرف گندم 31 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری با بیان اینکه در ماه‌های گذشته میزان ضایعات نان در استان تهران نسبت به سال گذشته حدود 20 درصد کاهش یافته است، از کاهش 31 درصدی مصرف گندم در دو ماه پایانی سال 89 خبر داد.

وی همچنین گفت: در حالی که طی ماه‌های اخیر فروش آرد توسط کارخانجات و مصرف آن در نانوایی‌ها حدود 20 درصد کاهش داشته اما میزان مصرف نان خانوارها تغییری نکرده که این امر نشاندهنده کاهش ضایعات و اصلاح مصرف نان است.



وزیر بازرگانی با استناد به مطالعات‌ صورت‌گرفته در مرکز پژوهش‌های غلات اظهار داشت: در ایجاد پدیده ضایعات نان، مصرف‌کنندگان 20 درصد، نانوایان 30 درصد و آرد مصرفی حدود 50 درصد موثر هستند. غضنفری حجم بالای ضایعات نان در ایران را ناشی از عوامل مختلفی زنجیره تولید عنوان کرد.

وی گفت: ‌کیفیت پایین گندم و آرد تولیدی، پخت نامرغوب نان، مهارت پایین بخشی از فعالان در واحدهای نانوایی، نگهداری و خرید بیش از نیاز و نگهداری نامناسب توسط مصرف‌کنندگان، از جمله عوامل موثر در میزان ضایعات این کالا در کشور است.



وزیر بازرگانی افزود: در حوزه مصرف‌کنندگان نیز عواملی چون نرخ نان، علاقه مردم به مصرف نان تازه، آگاهی پایین ‌از نحوه انتقال و نگهداری نان، در ایجاد ضایعات نقش اساسی دارند.