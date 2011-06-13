تصویر 10 کاریکاتور؛ از اتحادیه شترمرغی تا شاه کلید تل آویو!

به گزارش خبرگزاری مهر در کاریکاتورهای امروز، تحولات پرشمار جهان عرب به ویژه بحران لیبی و یمن بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

کاریکاتور برگزیده روز؛ اتحادیه شترمرغی

روزنامه البیان امارات به اثبات ناکارآمدی اتحادیه عرب به ویژه در جریان قیامهای اخیر منطقه توجه دارد. این در حالی است که "عمروموسی" دبیرکل این اتحادیه اخیرا دیداری را با "ملک عبدالله" پادشاه عربستان داشته است.

مراحل شناسایی فلسطین و مانع وتو

روزنامه الاتحاد امارات امروز با اشاره به حق ظالمانه برخی از کشورهای شورای امنیت در مسئله وتوی قطعنامه های سازمان ملل، تلاش فلسطینیان برای به رسمیت شناخته شدن از مجرای سازمان ملل را مسئله ای شکست خورده توصیف کرده است.

تهدید کنگره آمریکا

روزنامه الدستور اردن امروز به تهدید کنگره آمریکا علیه سازمان ملل توجه دارد. بر این اساس، کنگره آمریکا تهدید کرده اگر سازمان ملل فلسطین را به رسمیت بشناسد کمکهای مالی به این سازمان را متوقف خواهد کرد.

اصلاحات خونین

روزنامه الوطن عربستان به سرکوب خونین اعتراضات برخی از کشورهای عربی توجه دارد که خواسته ای جز اصلاحات نداشته اند.

شاه کلید تل آویو

روزنامه الوطن عمان امروز در کاریکاتوری "بارک اوباما" رئیس جمهور آمریکا را به عنوان عامل پیشبرد اهداف صهیونیسم به ویژه ایپک (لابی صهیونیستی) دانسته است.

بن بست بیروت

روزنامه الوطن قطر در کاریکاتوری به تداوم بحران تشکیل دولت در لبنان توجه دارد که همچنان در این زمینه اختلافاتی حاد میان جریان 14 مارس (سعد حریری) و جریان 8 مارس (حامیان حزب الله) دیده می شود.

دوره گرد آمریکایی!

پایگاه خبری الانتقاد لبنان امروز به تلاش آمریکا برای ایجاد اختلاف در خاورمیانه توجه دارد که با تحقق این اختلافات و تنشها به اهداف موردنظر خود در منطقه دست پیدا کند.

دموکراسی با طعم خون در جهان عرب؛ بدون شرح

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