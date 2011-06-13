تهران فردا تعطیل نیست/ هوا از وضعیت اضطرار به هشدار رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا محمودی معاون استانداری تهران شامگاه دوشنبه در نشست کمیته مواقع اضطرار آلودگی هوای تهران گفت: با توجه به پیش بینی سازمان هواشناسی و همچنین اطلاعات دریافتی از ایستگاههای سنجش آلودگی هوا، روند آلاینده ها نسبت به دیروز رو به کاهش است و با توجه به رد کردن شرایط اضطرار و قرار گرفتن در شرایط هشدار فردا و پس فردا تهران نیست.

وی افزود: عملکرد کمیته اضطرار در 6 ماهه پایانی سال 89 در اجرای طرح هایی مانند زوج و فرد کردن از بعد از منزل، افزایش محدوده زوج و فرد، کاهش ساعات کار ادارات بی نظیر بوده و این اقدامات باعث شده که به لحاظ آلاینده های کربنی پایتخت در وضعیت بهتری قرار گیرد.

به گفته محمودی، آلاینده های ماههای ابتدای امسال بیشتر شامل ریزگردها بوده که بحث فراملی و منطقه ای است و در حال حاضر 22 استان کشور درگیر آن هستند.

به گفته محمودی، مصوبات جلسه امروز بر مبنای قرار گرفتن در شرایط هشدار شامل: جلوگیری از هرگونه مشارکت عمومی در فعالیت هایی مانند روشن کردن آتش، قیرکاری و سوزاندن لاستیک است. همچنین تمام بیماران قلبی، ریوی و دارای آسم از هرگونه فعالیت در فضای باز بایستی پرهیز کنند.

به گفته محمودی، شهروندان بایستی از خروج غیر ضروری در مناطق مختلف خودداری کرده و در صورت ضرورت برای خارج شدن از منزل از ماسک استفاده کنند.

معاون استاندار تهران هرگونه فعالیت کودکان و افراد میان سال در این شرایط توصیه نکرد و افزود: کارمندان بهتر است روشهایی مانند همپایی و پیاده روی و استفاده از وسایل نقلیه عمومی به جای استفاده از وسایل شخصی را در پیش گیرد.

وی همچنین خواستار برخورد سختگیرانه تر نیروهای پلیس راهنمایی و رانندگی در خصوص رعایت محدوده طرح ترافیک، زوج و فرد و معاینه فنی خودروها شد.