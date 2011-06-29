به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز مینایی مدیر عامل همراه با تعدادی از کارشناسان این بنیاد و همچنین تیم فنی هنری اسپریس پویا نما، دوشنبه ششم تیر ماه، از بخش های مختلف لوکیشن سریال مختارنامه شامل: کعبه، کاخ خلیفه زبیری، دارالعماره و ... بازدید کردند.

طی این بازدید، مدیر عامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و فلاح تهیه کننده سریال مختارنامه، درباره مراحل فنی و روند تولید بازی رایانه ای از این سریال تلویزیونی با یکدیگر به تعامل و گفتگو پرداختند.

همچنین بر اساس توافقات صورت گرفته تولید بازی رایانه‌ای "مختارنامه" طی چند روز آینده توسط استودیو بازی سازی اسپریس پویا نما و با مشارکت و حمایت بنیاد ملی بازی های رایانه ای آغاز خواهد شد.

مراحل مقدماتی کار نظیر: اتودهای اولیه بازی‌نامه و انتخاب عوامل اجرایی و ... پیش از این طی جلساتی با حضور تهیه کننده سریال مختارنامه و کارشناسان و مدیران بنیاد ملی بازی های رایانه ای انجام شده بود.

سریال "مختارنامه" به کارگردانی سید داوود میر باقری که به شرح رشادت های مختار،یکی از یاران امام حسین (ع ) پس از واقعه کربلا می پردازد، در مرکز سیما فیلم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تولید شده و جمعه شب ها از شبکه اول سیما، پخش می شود.