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۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۰:۱۶

با بازدید از لوکیشن مختارنامه/

بازی رایانه‌ای سریال "مختارنامه" وارد مرحله تولید شد

بازی رایانه‌ای سریال "مختارنامه" وارد مرحله تولید شد

با بازدید بهروز مینایی مدیر عامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و جمعی از بازی سازان از لوکیشن های سریال مختارنامه در احمد آباد مستوفی، تولید بازی رایانه‌ای "مختارنامه" کلید خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز مینایی مدیر عامل همراه با تعدادی از کارشناسان این بنیاد و همچنین تیم فنی هنری اسپریس پویا نما، دوشنبه ششم تیر ماه، از بخش های مختلف لوکیشن سریال مختارنامه شامل: کعبه، کاخ خلیفه زبیری، دارالعماره و ... بازدید کردند.

طی این بازدید، مدیر عامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و فلاح تهیه کننده سریال مختارنامه، درباره مراحل فنی و روند تولید بازی رایانه ای از این سریال تلویزیونی با  یکدیگر به تعامل و گفتگو پرداختند.

همچنین بر اساس توافقات صورت گرفته تولید بازی رایانه‌ای "مختارنامه" طی چند روز آینده توسط استودیو بازی سازی اسپریس پویا نما و با مشارکت و حمایت بنیاد ملی بازی های رایانه ای آغاز خواهد شد.

مراحل مقدماتی کار نظیر: اتودهای اولیه بازی‌نامه و انتخاب عوامل اجرایی و ... پیش از این طی جلساتی با حضور تهیه کننده سریال مختارنامه و کارشناسان و مدیران بنیاد ملی بازی های رایانه ای انجام شده بود.

سریال "مختارنامه" به کارگردانی سید داوود میر باقری که به شرح رشادت های مختار،یکی از یاران امام حسین (ع ) پس از  واقعه کربلا می پردازد، در مرکز سیما فیلم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تولید شده و جمعه شب ها از شبکه اول سیما، پخش می شود.

کد مطلب 1347338

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