کرمان خاستگاه شعر و داستان کوتاه/ "آن" برگزیدگان خود را می شناسد

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره سراسری "آن" به همت جمعی از شاعران و داستان نویسان کرمان روز شنبه طی مراسمی برگزیدگان خود را معرفی می کند.

مجتبی احمدی، دبیر این جشنواره در این باره در گفتگو با مهر بیان داشت: از دی ماه سال گذشته، شورای موسس شش نفره جشنواره که با حضور مهدی محبی کرمانی، حمید نیک نفس، سید علی میرافضلی، مرتضی دلاوری پاریزی،‌ محسن بنی فاطمه و شخص بنده تشکیل شده جلسات برنامه ریزی برای برگزاری "آن" را بر پا کرده است.

وی افزود: از بهمن ماه 89 فراخوان جشنواره اعلام و مهلت ارسال آثار هم تا اواخر فروردین ماه 90 تعیین شد.

احمدی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی ها قرار بود تا در اردیبهشت ماه، این جشنواره برگزار شود اما حجم بالای آثار ارسالی معادلات ما را به هم زد و سه ماه داوری آثار طول کشید.

ارسال 10 هزار اثر به جشنواره

وی با اشاره به استقبال بی نظیر از جشنواره آن گفت: در مدت معین شده نزدیک به 10 هزار اثر در سه رشته شعر کوتاه سنتی، شعر کوتاه نو و داستان کوتاه کوتاه به دبیرخانه ارسال شد.

احمدی اضافه کرد: این آثار در مرحله مقدماتی توسط جمعی از داوران بومی اهل استان کرمان مورد ارزیابی قرار گرفت و سپس آثار برتر به بخش نهایی راه یافت.

وی ادامه داد: در بخش شعر کوتاه سنتی از مجموع 200 شاعر شرکت کننده 43 نفر به مرحله نهایی داوری راه یافتند.

احمدی از راه یافتن 95 اثر از 420 شاعر شرکت کننده در بخش شعر کوتاه نو هم خبر داد و اظهار کرد: در بخش داستان کوتاه کوتاه هم از بین 300 داستان نویس121 نفر برای حضور در مرحله نهایی برگزیده شدند.

دبیر نخستین جشنواره سراسری آن با بیان اینکه در مرحله نهایی با ترکیبی از داوران بومی و غیربومی به داوری آثار پرداخته شد بیان داشت: در بخش شعر کوتاه سنتی محمدرضا ترکی، محمد کاظم کاظمی و سید علی میرافضلی، در بخش شعر کوتاه نوعباس باقری، حمید نیک نفس و علیرضا روشن و در بخش داستان کوتاه کوتاه هم مهدی محبی کرمانی، بلقیس سلیمانی و یوسف علیخانی داوری آثار را بر عهده داشتند.

وی در خصوص بخش چند اثر این جشنواره هم یادآور شد: هر رشته این جشنواره دو بخش دارد یک بخش آن اثر شرکت کننده است که در هر دو بخش شعر هفت اثر و در بخش داستان سه اثر نه کمتر و نه بیشتر باید ارایه دهد که عنوان این قسمت چند اثر است.

دبیرجشنواره آن افزود: قسمت ویژه جشنواره هم بخش کتاب است که مقرر شده مجموعه شعر یا داستان کوتاه کوتاه که در سال88 یا89 چاپ شده به دبیرخانه ارسال شود.

احمدی ادامه داد: در هر سه بخش در مجموع 60 عنوان کتاب به دست ما رسید که کار داوری آن نیز توسط همان داوران انجام شد.

وی تصریح کرد: پس از انجام داوری ها درنهایت در هر بخش سه اثر برگزیده و یک نفر قابل تقدیر تعیین شد.

وی اضافه کرد: در بخش کتاب هم یک نفر با یک مجموعه شعر برگزیده انتخاب شده است که در مراسم اختتامیه جشنواره مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

وی از اجرای برنامه های جنبی این جشنواره هم خبر داد و گفت: اجرای موسیقی و برپایی نمایشگاهی از کتابهای برگزیده شرکت کنندگان و دیگر هنرمندان کرمانی برپا می شود.

کرمان؛ خاستگاه شعر و داستان کوتاه

دبیر جشنواره آن به دلیل برگزاری این جشنواره در کرمان هم اشاره و اظهار کرد: محور جشنواره شعر کوتاه و داستان کوتاه کوتاه است که کرمان در این زمینه چهره های سرشناسی دارد مخصوصا در حوزه شعر کوتاه هنرمندی همچون سید علی میرافضلی را در کرمان داریم که از پیشگامان شعر کوتاه کشور است.

احمدی تصریح کرد: طبیعی بود که به لحاظ پتانسیل فکری که در این حوزه ها در کرمان وجود دارد در زمینه سیاست گذاری و برنامه ریزی برای جشنواره از لحاظ وجود متخصص و کارشناس مشکلی نداشتیم.

وی گفت: با توجه به سابقه ای که کرمان در زمینه شعر و داستان کوتاه دارد استحقاق و شایستگی برگزاری چنین جشنواره ای را دارد.

شعرکوتاه در ادبیات ایران بکر است

دبیرجشنواره آن همچنین اظهار کرد: خود این جشنواره به خصوص بخش شعر کوتاه آن بکر است و ما تاکنون جشنواره شعری برای شعر کوتاه در این سطح نداشتیم شاید به همین دلیل بود که با استقبال بی نظیری از سوی هنرمندان روبرو شده ایم.

وی افزود: قالب شعر کوتاه و داستان کوتاه کوتاه در سالهای اخیر جای خود را باز کرده چرا که به راحتی قابل انتقال است.

وی ابراز داشت: امیدواریم بتوانیم مراسم اختتامیه این جشنواره را که در ساعت 20 شنبه هشت مردادماه جاری در محل سینما شهر تماشا کرمان برگزار می شود آبرومندانه و در شان شاعران و داستان نویسان کشور برگزار کنیم.

حضور کمرنگ کرمانیها در آن

احمدی همچنین از استقبال نه چندان زیاد کرمانیها در این جشنواره خبر داد و اظهار کرد: متاسفانه حضور شاعران و داستان نویسان کرمان هم در بخش شرکت کننده هم در بخش برگزیدگان چندان پر رنگ نیست که این جای تاسف دارد.

وی گفت: ضرورت دارد تا این مسئله را آسیب شناسی کنیم.

احمدی افزود: ما به شدت سعی کردیم هیچ حق میزبانی برای کرمانیها قائل نشویم و هیچ ترجیحی برای خودمان که میزبان جشنواره هستیم نداشته باشم که تنوع اقلیمی بسیار گسترده در میان برگزیدگان خود موید این مطلب است.

آن استمرار یابد

دبیر جشنواره سراسری آن در باره برنامه های آینده در رابطه با این جشنواره ابراز داشت: برگزاری نخستین جشنواره آن را نقطه شروعی است که امیدواریم به حرکت اثرگذار و جریان سازی در ادبیات کشور تبدیل شده و با حمایت نهادهای مربوطه این حرکت ادامه یابد.

چاپ کتاب؛ ثمره واقعی جشنواره

احمدی افزود: اما آنچه ثمره واقعی این جشنواره است چاپ کتابی از مجموعه آثار برگزیده است.

وی گفت: قرار بر آن است تا دو کتاب یکی در بخش شعر کوتاه و دیگری در زمینه داستان کوتاه کوتاه و از بین همه آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره نه صرفا آثار برگزیده چاپ شود.