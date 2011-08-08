کسی حق ندارد نام خلیج فارس را حذف کند/ عنوان مسابقات تغییر نکرده

رئیس سازمان لیگ برتر فوتبال در خصوص تغییر عنوان رقابتهای این فصل لیگ برتر به خبرنگار مهر گفت: رقابتهای لیگ برتر همچون سالهای گذشته تحت عنوان رقابتهای لیگ برتر خلیج فارس برگزار می شود و کسی حق ندارد عنوان خلیج فارس را حذف کند.

وی افزود: در این فصل فقط نام یک برند را به آن اضافه کرده ایم و مسابقات تحت عنوان رقابتهای لیگ برترخلیج فارس برگزار می شود و در فصل آینده ممکن است برند دیگری جایگزین شود چون قرارداد ما با این شرکت تا پایان این فصل است.

عزیز محمدی اظهار داشت: بعضی ها مغرضانه این موضوع را مطرح می کنند که سازمان لیگ نام خلیج فارس را جایگزین کرده است. اینها همان افرادی هستند که سال پیش نسبت به مطرح کردن نام خلیج فارس بعد از رقابتهای لیگ برتر فوتبال اکراه داشتند.

وی ادامه داد: ما به شرکت ایرانسل هم اعلام کرده ایم که باید نام خلیج فارس را حتما در تبلیغات خود بیاورند و رقابتهای لیگ را به طور کامل و تحت عنوان رقابتهای لیگ برتر خلیج فارس معرفی کنند و اگرنه با این موضوع برخورد می شود.

رئیس سازمان لیگ برتر فوتبال خاطرنشان کرد: سازمان لیگ همچون سالهای گذشته در سایت خود، نامه نگاری ها و مکاتبه با کنفدراسیون فوتبال آسیا از عنوان خلیج فارس استفاد ه می کند و لوگوی رقابتها نیز همان خلیج فارس است و تغییری نکرده است.

عزیز محمدی در خاتمه گفت: کسی حق ندارد عنوان خلیج فارس را حذف کند حتی رسانه ها.