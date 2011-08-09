رشته های حذف شده برگشتند/ 30 کد رشته به دانشگاه علامه اضافه شد

ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه رشته‌های حذف شده دانشگاه علامه طباطبایی به دفترچه انتخاب رشته اضافه شده است، گفت: بر اساس هماهنگی‌های به عمل آمده توسط معاونت آموزشی وزارت علوم، سازمان سنجش آموزش کشور و دانشگاه علامه طباطبایی، برای مساعدت در پذیرش داوطلبان کنکور 90 مقرر شد رشته های حذف شده برگردند.

وی افزود: این افزایش ظرفیت به شرط کاهش 10 درصدی از ظرفیت‌های پذیرش مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه انجام شده و تقریباً همه ظرفیت حذف شده بازگردانده شد.

خدایی با بیان اینکه دانشگاه علامه طباطبایی به هیچ عنوان امکان واگذاری خوابگاه دانشجویی، به هیچ‌‌یک از پذیرفته‌شدگان دوره‌های روزانه و شبانه را ندارد، افزود: رشته های مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، اقتصاد بازرگانی علوم اقتصادی، روانشناسی، حسابداری، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، اقتصاد بازرگانی، اقتصاد صنعتی و علوم اقتصادی به دفترچه انتخاب رشته برای گزینش در دانشگاه علامه طباطبایی اضافه شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: 885 نفر در این ظرفیت جدید پذیرفته می شود.