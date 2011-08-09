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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۲۶

885 نفر ظرفیت ایجاد شد /

رشته های حذف شده برگشتند/ 30 کد رشته به دانشگاه علامه اضافه شد

رشته های حذف شده برگشتند/ 30 کد رشته به دانشگاه علامه اضافه شد

قائم‌مقام سازمان سنجش آموزش کشور از اضافه شدن رشته‌های حذف شده دانشگاه علامه طباطبایی به دفترچه انتخاب رشته خبر داد و گفت: 30 کدرشته به دانشگاه علامه اضافه شد که از این میان 14 کد رشته دانشگاهی حذف شده دوباره بازگشت داده شد.

ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه رشته‌های حذف شده دانشگاه علامه طباطبایی به دفترچه انتخاب رشته اضافه شده است، گفت: بر اساس هماهنگی‌های به عمل آمده توسط معاونت آموزشی وزارت علوم، سازمان سنجش آموزش کشور و دانشگاه علامه طباطبایی، برای مساعدت در پذیرش داوطلبان کنکور 90 مقرر شد رشته های حذف شده برگردند.

وی افزود: این افزایش ظرفیت به شرط کاهش 10 درصدی از ظرفیت‌های پذیرش مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه انجام شده و تقریباً همه ظرفیت حذف شده بازگردانده شد.

خدایی با بیان اینکه دانشگاه علامه طباطبایی به هیچ عنوان امکان واگذاری خوابگاه دانشجویی، به هیچ‌‌یک از پذیرفته‌شدگان دوره‌های روزانه و شبانه را ندارد، افزود: رشته های مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، اقتصاد بازرگانی علوم اقتصادی، روانشناسی، حسابداری، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، اقتصاد بازرگانی، اقتصاد صنعتی و علوم اقتصادی به دفترچه انتخاب رشته برای گزینش در دانشگاه علامه طباطبایی اضافه شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: 885 نفر در این ظرفیت جدید پذیرفته می شود.

کد مطلب 1379001

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