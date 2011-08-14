قابلیتهای بیوتکنولوژی کشور کتمان می شود/ اعطای جایزه بزرگ بیوتکنولوژی

به گزارش خبرنگار مهر دکتر محمد علی ملبوبی در نشست خبری پیش از ظهر امروز یکشنبه به وضعیت کشور در حوزه بیوتکنولوژی اشاره و افزود: در بخش دارو موفق به تولید 9 داروی نوترکیب شدیم که کلیه فرآیندهای زیستی و صنعتی آن در داخل کشور طراحی و عملیاتی شده است. در حوزه کیتهای تشخیصی نیز در کشور فعالیتهایی صورت گرفته است که با تولید انواع مختلفی از کیتها قادر به شناسایی بیماریهای ژنتیکی، عفونی و ویروسی هستیم.

رئیس انجمن بیوتکنولوژی ایران با بیان اینکه در بخش تشخیص بیماریهای عفونی دامی پیشرفت کردیم ولی در بخش دارو قوی نیستیم، اضافه کرد: در بخش بیوتکنولوژی کشاورزی نیز موفق به تولید 10 لاین تراریخته شدیم که از آن جمله می توان به محصولاتی چون پنبه، سیب زمینی، کلزا، یونجه و برنج اشاره کرد.



وی گفت: در صورتی که از هم اکنون اقدام به تولید محصولات تراریخته شود 4 سال آینده محصولات آن به بازار عرضه می شود در حالی که در سال 2015 سامانه ای تولید تک سلولی عرضه می شود و تا 2020 دنیا به سمت تولید پرسلولی ها یعنی تولید انسان حرکت خواهد کرد.



ملبوبی به برگزاری هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: این همایش از 21 تا 23 شهریورماه جاری در پژوهشگاه نیرو برگزار می شود.



رئیس انجمن بیوتکنولوژی ایران، حوزه های تخصصی و علوم پایه را از زمینه های مطرح در این همایش ذکر کرد و اظهار داشت: این همایش در حوزه های بیوتکنولوژی پزشکی، گیاهی، دارویی و صنایع غذایی، محیط زیست، صنعت و معدن، جانوری و آبزیان، بیوافنورماتیک و مباحث اخلاقی، حقوقی و فقهی برگزار می شود.



وی با بیان اینکه در این همایش هزار و 292 مقاله ارائه شده است، خاطر نشان کرد: این مقالات در حال داوری است که نتیجه نهایی آن تا 2 هفته آینده اعلام می شود. طبق برنامه ریزی کلیه مقالات پذیرفته شده به صورت پوستر ارائه می شود و برخی از آنها به صورت شفاهی عرضه خواهد شد.



ملبوبی همچنین از اعطای جایزه بزرگ بیوتکنولوژی به 3 طرح بزرگ خبر داد و خاطر نشان کرد: این جایزه از سوی دانشگاه تربیت مدرس و با همکاری انجمن بیوتکنولوژی ایران به طرحهای برتر در حوزه بیوتکنولوژی اعطا می شود که همزمان با برگزاری هفتمین دوره همایش به 3 طرح برتر اعطا می شود.



وی برگزاری فن بازار را از برنامه های جانبی این همایش نام برد و یادآور شد: در این بخش پژوهشگرانی که دستاورد آنها به مرحله توسعه فناوری رسیده باشد می توانند در این بخش شرکت کنند و با متقاضیان این دستاوردها وارد مذاکره شوند.



رئیس انجمن بیوتکنولوژی ایران برگزاری کارگاه های آموزشی را از دیگر برنامه های این همایش عنوان کرد و ادامه داد: این کارگاه ها در دو بخش ارتقای بیوتکنولوژی و معرفی محصولات تولیدی با اولویت تولیدات داخل کشور و جایگاه اخلاقی و فقهی بیوتکنولوژی برگزار خواهد شد.



ملبوبی برگزاری نمایشگاهی از دستاوردهای شرکتهای دانش بنیان، عرضه کتاب و لوح فشرده در حوزه بیوتکنولوژی را از دیگر برنامه های این همایش نام برد و اضافه کرد: علاوه بر این سومین دوره مسابقه داستان نویسی علمی و تخیلی بیوتکنولوژی و ژنتیک برگزار و در اختتامیه این همایش آثار برگزیده معرفی می شود.