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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۰۳

ملبوبی خبر داد:

قابلیتهای بیوتکنولوژی کشور کتمان می شود/ اعطای جایزه بزرگ بیوتکنولوژی

قابلیتهای بیوتکنولوژی کشور کتمان می شود/ اعطای جایزه بزرگ بیوتکنولوژی

رئیس انجمن بیوتکنولوژی ایران با بیان اینکه با اعمال سلیقه قابلیتهای کشور در این حوزه کتمان می شود، گفت: در صورتی که از هم اکنون اقدام به تولید محصولات تراریخته شود 4 سال آینده محصولات آن به بازار عرضه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر دکتر محمد علی ملبوبی در نشست خبری پیش از ظهر امروز یکشنبه به وضعیت کشور در حوزه بیوتکنولوژی اشاره و افزود: در بخش دارو موفق به تولید 9 داروی نوترکیب شدیم که کلیه فرآیندهای زیستی و صنعتی آن در داخل کشور طراحی و عملیاتی شده است. در حوزه کیتهای تشخیصی نیز در کشور فعالیتهایی صورت گرفته است که با تولید انواع مختلفی از کیتها قادر به شناسایی بیماریهای ژنتیکی، عفونی و ویروسی هستیم.

رئیس انجمن بیوتکنولوژی ایران با بیان اینکه در بخش تشخیص بیماریهای عفونی دامی پیشرفت کردیم ولی در بخش دارو قوی نیستیم، اضافه کرد: در بخش بیوتکنولوژی کشاورزی نیز موفق به تولید 10 لاین تراریخته شدیم که از آن جمله می توان به محصولاتی چون پنبه، سیب زمینی، کلزا، یونجه و برنج اشاره کرد.
 
وی گفت: در صورتی که از هم اکنون اقدام به تولید محصولات تراریخته شود 4 سال آینده محصولات آن به بازار عرضه می شود در حالی که در سال 2015 سامانه ای تولید تک سلولی عرضه می شود و تا 2020 دنیا به سمت تولید پرسلولی ها یعنی تولید انسان حرکت خواهد کرد.
 
ملبوبی به برگزاری هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: این همایش از 21 تا 23 شهریورماه جاری در پژوهشگاه نیرو برگزار می شود.
 
رئیس انجمن بیوتکنولوژی ایران، حوزه های تخصصی و علوم پایه را از زمینه های مطرح در این همایش ذکر کرد و اظهار داشت: این همایش در حوزه های بیوتکنولوژی پزشکی، گیاهی، دارویی و صنایع غذایی، محیط زیست، صنعت و معدن، جانوری و آبزیان، بیوافنورماتیک و مباحث اخلاقی، حقوقی و فقهی برگزار می شود.
 
وی با بیان اینکه در این همایش هزار و 292 مقاله ارائه شده است، خاطر نشان کرد: این مقالات در حال داوری است که نتیجه نهایی آن تا 2 هفته آینده اعلام می شود. طبق برنامه ریزی کلیه مقالات پذیرفته شده به صورت پوستر ارائه می شود و برخی از آنها به صورت شفاهی عرضه خواهد شد.
 
ملبوبی همچنین از اعطای جایزه بزرگ بیوتکنولوژی به 3 طرح بزرگ خبر داد و خاطر نشان کرد: این جایزه از سوی دانشگاه تربیت مدرس و با همکاری انجمن بیوتکنولوژی ایران به طرحهای برتر در حوزه بیوتکنولوژی اعطا می شود که همزمان با برگزاری هفتمین دوره همایش به 3 طرح برتر اعطا می شود.
 
وی برگزاری فن بازار را از برنامه های جانبی این همایش نام برد و یادآور شد: در این بخش پژوهشگرانی که دستاورد آنها به مرحله توسعه فناوری رسیده باشد می توانند در این بخش شرکت کنند و با متقاضیان این دستاوردها وارد مذاکره شوند.
 
رئیس انجمن بیوتکنولوژی ایران برگزاری کارگاه های آموزشی را از دیگر برنامه های این همایش عنوان کرد و ادامه داد: این کارگاه ها در دو بخش ارتقای بیوتکنولوژی و معرفی محصولات تولیدی با اولویت تولیدات داخل کشور و جایگاه اخلاقی و فقهی بیوتکنولوژی برگزار خواهد شد.
 
ملبوبی برگزاری نمایشگاهی از دستاوردهای شرکتهای دانش بنیان، عرضه کتاب و لوح فشرده در حوزه بیوتکنولوژی را از دیگر برنامه های این همایش نام برد و اضافه کرد: علاوه بر این سومین دوره مسابقه داستان نویسی علمی و تخیلی بیوتکنولوژی و ژنتیک برگزار و در اختتامیه این همایش آثار برگزیده معرفی می شود.
کد مطلب 1383034

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