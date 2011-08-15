نسخه جدید وب سایت روزنامه تهران تایمز رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نسخه جدید وب سایت پرتیراژترین روزنامه ایرانی در دنیای انگلیسی زبان تلاش می کند با ارایه آخرین اخبار و تحلیل ها، مخاطبان بین المللی را در جریان رویدادهای مرتبط با ایران قرار دهد.

ین وب سایت که پس از گذشت یک دوره آزمایشی، فعالیت رسمی خود را از امشب همزمان با شب میلاد امام حسن مجتبی (ع) آغاز کرد می کوشد ارتباط با خوانندگان روزنامه را به صورت تراکنشی و دوطرفه بیش از گذشته تقویت کند.

وب سایت جدید شامل بخشهای اصلی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و هنری، ورزشی و علم و فناوری است. بخش های دیگری هماننند بهداشت و سلامت و آشنایی با دیدنی های ایران از دیگر قسمت هایی است که خوانندگان روزنامه را در جریان آخرین مطالب مرتبط با این حوزه ها قرار می دهد. همچنین بینندگان نسخه آنلاین روزنامه می توانند ضمن ارسال مطلب برای مشارکت در تولید مطالب روزنامه، نظرات خود را نیز ذیل مطالب منتشر شده ارسال کنند.

وب سایت جدید از امکاناتی همانند نسخه مناسب مشاهده توسط تلفن همراه، خوراک آر.اس.اس و جستجوی پیشرفته برخوردار است. نسخه پی دی اف روزنامه نیز روزانه بر روی سایت منتشر خواهد شد. همچنین سرویس های جدید روزنامه همانند انتشار نسخه آنلاین بر مبنای موقعیت مکانی مراجعان به وب سایت نیز به زودی فعال خواهد شد.





تقدیر از قائم مقام و معاون فنی سابق خبرگزاری مهر خوانندگان نسخه آنلاین تهران تایمز می توانند نظرات و پیشنهادات خود را برای ارتقاء و بهبود هر چه بیشتر وب سایت روزنامه، از طریق فرم تماس با مای تعبیه شده در وب سایت (به آدرس www.tehrantimes.com ) یا ایمیل info@tehrantimes.com با مسئولان روزنامه در میان بگذارند.

به گزارش مهر، علاوه بر رونمایی وب سایت جدید روزنامه بین المللی تهران تایمز که با حضور رضا مقدسی مدیر عامل خبرگزاری مهر صورت گرفت، طی مراسمی از تلاشهای سعید آلادپوش قائم مقام سابق خبرگزاری مهر در سالهای گذشته تقدیر شد.

سعید آلادپوش از بدو تاسیس خبرگزاری مهر به عنوان قائم مقام خبرگزاری مهر خدمات قابل توجهی در این رسانه ارائه کرد. وی در این سالها با حفظ سمت عهده دار معاونت فنی و خبر خبرگزاری مهر نیز بود.

در این مراسم با اهدای لوح یادبودی از سعید آلادپوش تقدیر شد.