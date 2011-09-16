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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۳۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

پیش از تأمین آب دریاچه ارومیه باید نمک آن را جمع‌آوری کرد

پیش از تأمین آب دریاچه ارومیه باید نمک آن را جمع‌آوری کرد

پدر علم کویرشناسی ایران با بیان اینکه اولین و مهمترین راهکار برای نجات دریاچه ارومیه پیش از تأمین آب مورد نیاز آن جمع آوری میلیاردها تن نمک موجود در کف این دریاچه است گفت: این نمکها سرمایه بسیار عظیم و رایگانی هستند که در کنار فاجعه خشک شدن دریاچه نصیب کشور شده است.

پرویز کردوانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با جمع آوری نمک کف دریاچه ارومیه می توان نیاز بسیاری از کارخانه های پتروشیمی و همچنین نمک مورد نیاز برای چاهای استخراج نفت را تأمین کرد.

به گفته وی، با این اقدام نه تنها به لحاظ اقتصادی منفعت بسیاری کسب می شود بلکه با توجه به بادی که در آذربایجان غربی از طرف غرب می وزد از نمکزار شدن زمینهای زراعی موجود در شرق دریاچه در شهرستانهای عجب شیر و بناب جلوگیری می شود.

کردوانی افزود: همچنین از بروز بسیاری از بیماریهای ریوی و چشمی که مردم این مناطق را به دلیل پراکنده شدن بلورهای نمک در هوا تهدید می کند جلوگیری می شود.

به اعتقاد وی، با این حجم نمک موجود در دریاچه ارومیه به دلیل جذب آب توسط نمک حتی اگر منابع آب تأمین شود پرکردن آن سالها طول می کشد که اگر این نمک را خارج کنیم پروژه با سهولت بیشتری انجام می شود.

کردوانی اظهار داشت: دلیل دیگر برای ضرورت جمع آوری نمک موجود در کف دریاچه ارومیه این است که اگر در آینده آب کافی برای رساندن حجم دریاچه ارومیه به مقدار اولیه نبود شوری این دریاچه از حد متعارف بالاتر نرود و حیات گونه های آن تهدید نشود. 

کد مطلب 1388329

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