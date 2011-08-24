تجهیز بیمارستان 10 تختخوابی چهارباغ به پزشک کشیک

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این بیمارستان به بخشهای دیگر از بخشهای زنان و زایمان، رادیولوژی و آزمایشگاه نیز مجهز است و این امر تاثیرات مطلوبی دارد.

وی ادامه داد: پیش بینی می شود که به دنبال بهره برداری از این بیمارستان، سطح خدمات پزشکی درمانی به شهروندان این منطقه افزایش یابد.

این مسئول اضافه کرد: جمله بخش چهارباغ 80 هزار نفر جمعیت دارد و طبق برنامه ریزی ها بیمارستان 10 تختخوابی این بخش تا پایان شهریور ماه امسال به بهره برداری می رسد.

وی گفت: این بیمارستان در مرحله تجهیز قرار دارد ضمن اینکه این طرح از مصوبه های سفر هیئت دولت به استان البرز است و درزیربنای هزار و 200 متر مربع ساخته شده است.

در شهرستان ساوجبلاغ یک بیمارستان 98 تختخوابی فعالیت می کند

فرماندار ساوجبلاغ عنوان کرد: در شهرستان ساوجبلاغ یک بیمارستان 98 تختخوابی فعالیت می کند ضمن اینکه فرمانداری 100 میلیون تومان برای تجهیز بیمارستان 10 تختخوابی چهارباغ اختصاص داده است.

حدادی یادآور شد: اداره کل بهداشت و درمان استان البرز نیز اختصاص یک دستگاه آمبولانس مجهز به امکانات پزشکی را به این مرکزعهده دارشده است.